Megújul a sárosdi településközpont

A kivitelezés még a nyáron kezdődött, és hamarosan befejeződik a beruházás.

A projekt tervezése során kiemelt szempontként kezelték a biztonságos közlekedés megvalósítását, mondta lapunknak Dunkl Gergely polgármester. Sárosdon a faluközpontban található a legtöbb szolgáltatás, sokan közelítik meg kerékpárral és gyalogosan az élelmiszerboltokat, az autóbuszvárókat, és itt van az általános iskola is.

A képviselő-testület fontosnak ítélte, hogy a nagy forgalmú 6228-as számú út mentén egy elkülönített kerékpárút építésével tegyék biztonságosabbá a közlekedést. Két gyalogátkelőt is kialakítottak: az egyiket a polgármesteri hivatal mellett, a másikat a katolikus templom és az élelmiszer­üzlet közötti útszakaszon. Az önkormányzat megvásárolta az üzlet előtti területet, amelyet térköveztek és parkosítottak, ezáltal is javítva a település­képet, a központ rendezettségét. Megoldották az érintett útszakaszok csapadékvíz-elvezetését, és nagy változást jelent a megújult területen a számos parkolóhely kiépítése. A katolikus templom melletti Bem utcában 23, a buszváró mögött 11, az iskola előtt hat, míg a fodrászüzlet és a pékség előtt négy új parkolóhelyet létesítettek. Az üzletekhez a rakodási területeket is biztosították. A fedett autóbuszvárók a jövő év elején elkészülnek, tavasszal pedig megkezdik a térség virágosítását. Jövőbeni céljuk, hogy a községházától az óvoda és a művelődési ház irányába tudják majd folytatni a fejlesztéseket, a kerékpárút bővítésével együtt – tette hozzá Dunkl Gergely.