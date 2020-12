Megújul a Budai úti nővérszálló, teljes beltéri felújításon esik át

Komoly nagyságrendű beruházás munkái zajlanak a Budai úti nővérszállóban. A kórházhoz közeli épületben azon dolgoznak, hogy javuljanak az egészségügyi dolgozók, szakorvosok és a szakképzésben részt vevő orvosok lakhatási körülményei.

A felújítás célja az is, hogy nőjön a dolgozók elégedettsége, ami nagy szerepet jelenthet a székesfehérvári ellátás szakembervonzó, valamint -megtartó képességében is. A projekt keretein belül, az elkövetkezendő időben is jelenlegi szerepét betöltő épület fontos elemei újulnak meg.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház tájékoztatása szerint teljes beltéri felújítást végeznek az épületben. Ennek része a fűtés és a vizesblokk korszerűsítése, a különböző szobák és helyiségek festése és burkolatcseréje is. Mindezek mellett gépészeti, valamint villamossági felújítást is végeznek a szakemberek. A kényelem és a modern körülmények megvalósításának érdekében beépített és mobil bútorok állnak majd a lakók rendelkezésére, továbbá minikonyha is kiépítésre kerül, ami szintén növeli a létesítmény komfortosságát. A megfelelő szigetelés is fontos szerepet kapott a beruházásban, így új nyílászárók kerülnek a régiek helyére, és az elkészült tervek között utólagos hőszigetelés megvalósítása is helyet kapott.

A projekt európai uniós pályázat keretein belül valósulhat meg. A sikeresen elnyert pályázati pénzeket kimondottan egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére használhatják fel, így ennek a forrásnak a segítségével újulhat meg a székesfehérvári nővérszálló is.

A nagy méretű, teljes körű beruházás végleges eredményét a tervek szerint várhatóan 2021-ben vehetik birtokba az orvosok, az ápolók és más egészségügyi dolgozók. A kényelmes lakhatási feltételek biztosításával várhatóan nőni fog a dolgozói elégedettség is, ami nemcsak a kórház, de a betegek és az ellátásra szorulók szempontjából is fontos tényező lehet.