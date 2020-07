Immár 247 éve minden augusztus eleje Szent Donátról, a szőlőskertek védelmezőjéről szól a Móri Borvidékhez tartozó településen. A közel két és fél évszázad összes öröme és bánata a háttérbe szorult mindig a nyár utolsó hónapjának elején, mert a patrónus és a hozzá is intézett könyörgések mindennél fontosabbak voltak.

Hogy ne szakadjon meg a hagyomány, még ha kissé „csökkentett üzemmódban” is, de megtartják idén is a csókakői Szent Donát búcsút. Szombaton és vasárnap kirakodó- és kézműves vásárban sétálhatnak az érdeklődők, míg a gyerekek és a fiatalok a kör- és a lánchintán foroghatnak, garantáltan másfél méteres távolságra egymástól, a levegőben. Fűrész György polgármester szerint a törvényeket és rendeleteket be kell tartani, ennek megfelelően az új szabályokhoz kell igazítani a búcsú megszervezését, azonban hangsúlyozta: a mostani nehéz időkben nem érdemes elfordulni a védőszenttől. A patrónusról elnevezett plébániatemplomban vasárnap tartanak szentmisét, a Szent Donát Borrend lovagjainak jelenlétében. A smaragdzöld taláros hagyományőrzők, sok más gazdához hasonlóan, az oltár elé viszik boraikat, hogy az ünnepi asztalra áldott ital kerülhessen.