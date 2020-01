Megszüntették a fehérvári képviselő mandátumát

Január 10-i dátummal törölték a képviselői nyilvántartásból Lakatos Editet, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat októberben megválasztott képviselőjét.

A Helyi Választási Bizottság (későbbiekben HVB) ülésének elején, amely egyetlen napirendi pontot tartalmazott, ismertették a tényállást. Elhangzott: a képviselői nyilvántartást minden esetben a Nemzeti Választási Iroda vezeti, amelyet időről időre aktualizálnak. Az év elején, január 10-én egy ilyen felülvizsgálat során derült ki, hogy Lakatos Edit jelenleg nem rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel, ami pedig nemcsak a választási jognak, de a választhatóságnak is a feltétele.

A bizottság elnöke, Pallos István azt is elmondta, hogy a HVB-nek nem feladata vizsgálni a lakcím megszűnésének okát, de az biztos, hogy ez a változás a választások óta eltelt időben következett be. A bizottsági ülésen megjelent Lakatos Gabriella, a roma önkormányzat elnöke és Lakatos Edit is. Előbbi kérte a bizottságot, adjon esélyt a képviselőnek, hogy záros határidőn belül bejelentett lakcíme legyen, így ne veszítse el mandátumát. Pallos István válaszában kifejtette, a HVB csak jogi tényt állapít meg, a döntés a jogszabályoknak megfelelően született. Ez ellen az érintett három napon belül fellebbezést tud benyújtani.