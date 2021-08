Megszólalt Sukoró az EFOTT kapcsán

Az EFOTT fesztiválnak idén helyet biztosító Sukoró önkormányzatát kérdeztük arról, milyen megállapodások születtek a rendezvény szervezőivel, felmérték-e a várható zajterhelés szintjét s hogy igyekeznek-e megoldást találni a látogatók közúti forgalmára. Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester válaszolt megkeresésünkre.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Első alkalommal kerül sor Sukorón az EFOTT megrendezésére. A lakosság pedig gyakorlatilag most szembesült vele, hogy hamarosan itt az idő, kezdődik a fesztivál. Számos kérdés merült fel tehát a lakosságban a rendezvény kapcsán. Például, hogy kötött-e szerződést az önkormányzat az EFOTT-tal, s ha igen, milyen megállapodás született? Ezekről kérdeztük Mészárosné Hegyi Gyöngyit, Sukoró polgármesterét. – Igen, kötött területbérleti és helyiségbérleti szerződést és a támogatási megállapodás megkötése folyamatban van – szögezte le a település vezetője, hozzátéve: – Természetesen Sukoró település számára csak és kizárólag előnyös szerződések kerültek és kerülnek megkötésre.

A kérdésre, hogy tartalmaz-e bármely fél részéről anyagi hozzájárulást, illetve tereprendezést, zajterheléses megoldásokat, a polgármester asszony azt válaszolta: az anyagi hozzájárulást tartalmazó szerződés aláírása folyamatban van. – Sikeres rendezvény lebonyolítása esetén Sukoró önkormányzata több tízmilliós plusz bevételi forrással gazdagodhat – tudtuk meg, ahogy azt is, hogy terepredezésre vonatkozó megoldások is vannak a megállapodásban, amelyek a „strand” területére vonatkoznak és a sukoróiak hosszú távon használhatják majd.

A zajterhelésre vonatkozó szakvélemény kapcsán az önkormányzat vezetője elmondta: a dokumentációt megkapták. – Mivel a vizsgálati pontokra számított eredő zajterhelési értékek kisebbek, mint az éjjeli zajkibocsátási határérték, ezért az EFOTT fesztivál működése a zajvédelmi előírásoknak megfelel. Megkérdeztük: kellett-e önkormányzati rendeletben meghatározni a zajterhelés szintjének változását, de kiderült: nem, az eredeti rendelettől Sukoró nem tért el.

Mint kiderült, Sukorónak voltak a fesztivál szervezői felé kéréseik is: – Az együttműködés eddig zökkenőmentes. A lakosság nyugalma érdekében, valamint a környezetvédelem és közbiztonság terén is kértük a maximális odafigyelést a szervezők részéről – mondta el Mészárosné, akit kérdeztünk arról is, egészen pontosan hol kerül sor a rendezvényre, az kinek a területe, s hogy a parkolás, illetve közúti forgalom tekintetében milyen megoldási javaslatai vannak a településnek, de azt a választ kaptuk, hogy erről az EFOTT fog sajtótájékoztatóban nyilatkozni.

A fesztiválra érkező látogatói forgalom-növekedés kapcsán is érdeklődtünk: – Azt még a szervezők sem tudják pontosan megbecsülni, hányan érkeznek, ugyanis a jegyeladások még jelenleg is folynak és az időjárás is befolyásolhatja a látogatók számát. De a cél, hogy az előzetes egyeztetések alapján a település belterületét, lakóövezetét a lehető legkisebb mértékben fogja terhelni a fesztiválozók forgalma. Főleg akkor, ha a velencei vezetés útzára feloldásra kerül – világított rá a sukorói polgármester. S tekintve, hogy a fiatalok egyik legfontosabb nyári fesztiválja ez Magyarországon, a helyi lakosság pro-kontra érvel mellette, ellene. A kérdésre, hogy turisztikai szempontból milyen hozadékra számítanak, Mészárosné így fogalmazott: – Sukoró szépsége magával ragadó. Biztosak vagyunk abban, hogy a fesztiválozók egy része később akár a családjával, gyerekeikkel akár a baráti társaságával vissza fog térni Sukoróra, igénybe veszi a helyi szolgáltatásokat és jó hírét viszik Sukorónak.