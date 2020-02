Megszólalt a távozott pusztaszabolcsi mezőőr

Múlt pénteken írtuk meg, hogy a város mezei őrszolgálata megszűnik. Az üggyel kapcsolatban most Dancs Zsolt korábbi mezőőr tudatta lapunkkal álláspontját.

Mint a volt mezőőr pontosított, nem felel meg a valóságnak az, hogy az új vezetés érkeztével hagyták el az őrszolgálatot. Felmondásukat ugyanis 2019. október 11-én, azaz a helyhatósági választások előtti pénteken nyújtották be. A döntésük indoka pedig az volt, hogy a kiéleződött kampányban a szolgálat a politikai csatározások eszközévé vált. Megelégelték, hogy – mint fogalmazott – politikai játszótér lett a külterület.

Érdemes fölidézni, hogy a mezei őrszolgálatok, hatóságként eljárva, jellemzően a települések szabálysértő lakóival kerülnek összetűzésbe, vagyis folytonos ütközőzónában mozognak. Ha munkájuk során, a rendőrséghez hasonlóan, nem kapnak egyértelmű, a politikai törésvonalakon is átívelő közösségi támogatást, emberileg nem várható el tőlük, hogy az elkerülhetetlenül adódó konfliktusokat fölvállalják.

– Amíg országosan nem lesz eldöntve, hogy hivatalosan is kötelező a mezőőrség, addig mindig is ez a bohóckodás lesz – vélekedett a férfi. – Semmi más nem voltunk, csak támadási felület, most meg majd meg lehet nézni a külterületet. Jelenleg már 4 teherautónyi szemét került ki. – Való igaz: a napról napra megjelenő újabb sitthegyeket és használtbútor-lerakatokat dokumentáló fotók sora lelhető fel a pusztaszabolcsiak közösségi oldalain.

Bár múlt pénteki írásunkban mi sem állítottuk, a pusztaszabolcsi mezei őrszolgálat egykori munkatársa, Dancs Zsolt határozottan visszautasította, hogy munkájukkal szemben bármiféle megalapozott törvényességi aggály vetődött volna föl. Állítja: intézkedéseik során a 2012. évi 120-as törvény értelmében jártak el, s első és másodfokon is nyertek bírósági pert ezzel kapcsolatban. – Minden más egy büdös nagy kamu – fogalmazott a férfi, aki rámutatott:

a megfogott elkövetők mindig is vitatni fogják az intézkedést.

Dancs Zsolt állítása szerint tehát a mezőőri szolgálatot – volt kollégájával együtt – az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányában hagyták ott, de mint kérdésre válaszolva elmondta: a Tiszta Ország stratégia nyár közepére várható kidolgozását követően, ha a szolgálatok háttere megszilárdul, szívesen térne vissza őrhelyére, amelyet megszeretett, és ahol „a térdig érő sártól a bírósági tárgyalásig” a legkülönfélébb helyzetekben kell helytállni.