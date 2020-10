Megszépül a tájház Vértesbogláron

A tervek szerint az óvodások Márton-napi rendezvényének már a megújult Német Nemzetiségi Tájház adhat otthont, ahol a nagyobb felújítási munkák már befejeződtek, de a bútorok és a bábuk egyelőre még nem kerültek a helyükre.

Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül kétmillió forinttal támogatja a felújítást, amelynek részleteiről Szelle Ákos, a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt.

– Első körben leszedtük a födémről azt a sárréteget, amely a régi parasztházakban szigetelési és tűzvédelmi szerepet töltött be, és amelyet az asszonyok minden évben felújítottak. Eredeti terveinkkel szemben végül nem sárréteg került vissza, mert a régi födém nem bírta volna el a súlyát, ezért geotextil és üveggyapot került a helyére – kezdte az elnök, aki azt is megmutatta, hogy a gang utolsó oszlopát is teljesen újjáépítették, mert a régi rossz alapozás, meg az ereszen lecsorgó esővíz miatt megsüllyedt és félő volt, hogy ki is dől. Mindezek mellett a két kémény is veszélyessé vált, így azokat is újraépítették, valamint cserére kerül a ház hátsó részén végigfutó ereszcsatorna is.

A kiállítótérben – két szoba és a konyha – javították, majd festették a falakat. – Idén 20 éve lett tájház az épület, és ugyan jól karban volt tartva, de úgy gondoltuk, ha már ekkora munkába vágjuk a fejszénket, érdemes a kisebb felújításokat is elvégezni. A támogatásból az udvarra napvitorlát is vásároltunk, amely lehetővé teszi a színpad előtti tér árnyékolását – mondta Szelle, aki a jövőbeni terveket is megemlítette: a hátsó konyhában szeretnék a régi deszkafödémet elburkolni, ami ugyan nem autentikus, de ez a helyiség amúgy sem látogatható. Ha pedig jövőre ismét sikerül támogatást nyerni, akkor a ház első részén lecserélik a tetőhéjazatot. Ez lenne az utolsó olyan munka, amit, ha sikeresen letudnak, 30-40 évre rendbe tették a mintegy 100 éves épületet.

Erre az évre már csak két eseményt terveznek a felújítást követően: novemberben itt tartják az óvodások Márton-napi rendezvényét, illetve decemberben az iskolások a házban készítik el a karácsonyi süteményeket.