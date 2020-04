Megyeszerte megszállták a kirándulóhelyeket

A hétvége megmutatta: nem veszszük komolyan a kijárási korlátozást. Nemcsak a Velence-korzón teltek meg a parkolók, hanem Gánt, Csókakő is tele volt a panelből kiszabadulni akarókkal. Több polgármester azt kezdeményezte az országygyűlési képviselőknél: ne lehessen 20 kilométernél távolabb elhagyni lakhelyünket.

Pár napja a feol.hu-n és az újság nyomtatott verziójában is arról számoltunk be, kiürültek az utcák Székesfehérváron, még a népszerű Velence-korzó is elnéptelenedett. De néhány nap alatt óriásit változott a helyzet: megteltek a Velencei-tó strandjai, a Velence-korzó és a Bence-hegyi kilátó is. Fehérváron pedig például a Halesz parkban lehetett látni, hogy a korábban körbetekert kültéri fitneszgépeken edzenek többen. Nagypál Róberttől, a fehérvári közterület-felügyelet vezetőjétől megtudtuk, a rendőrség és a közterület-felügyelet közös járőrszolgálatban ellenőrzi az előírások betartását. Szabálytalanság észlelésekor felszólítják a közterületeken tartózkodó személyeket. A hétvégén is volt rá példa, hogy a szalaggal körbezárt Túrózsáki úti fitneszparkból kellett egy fiatalembert távozásra felkérni, a Béke téren pedig tájékoztatni egy családot, hogy ne pakolják ki az ételt a padra, vagy hogy a Halesz parkban szintén elzárt eszközöket ne használják. Néhány hasonló eseten túl a városban fegyelmezetten betartják az előírásokat.

Bemásztak a lezárt játszótérre

Spergelné Rádl Ibolya, Gánt polgármestere nem az első felhívását tette közzé az elmúlt hetekben. „Ez volt a 3. hétvége, hogy majdnem háromszor annyian voltunk a faluban, mint amennyien itt élünk. A jó idő miatt százával jelennek meg a főként Budapestről, Fehérvárról érkező kirándulók, nyolcasával-tízesével vonulnak végig utcáinkon. A padokon piknikeznek, bemásznak a lezárt játszótérre, a házaink előtt parkolnak. Mindeközben a gántiak fegyelmezetten viselik a kijárási korlátozást. Ennek is köszönhető, hogy nálunk még nem jelent meg a vírus, és szeretnénk, ha ez így is maradna”, mondta az elkeseredett polgármester, akinél betelt a pohár: Gánton a jövőben csak az ott lakók, ott ingatlannal, rokoni kapcsolattal rendelkezők parkolhatnak közterületen. A falu előtt, a Kápolnapusztára vezető földút elején jelöltek ki mindenki más számára parkolóhelyet.

Most nem látják szívesen az idegeneket

Csákberényt a hétvégén szintén ellepték részben a budapestiek, részben a más településekről érkezők. Amint azt Vécsei László polgármestertől megtudtuk, parkolási tilalmat vezetnek be több helyen is a településen. Ezenfelül szórólapokon, illetve a neten is közzétették, hogy a falu a jelenlegi helyzetben nem látja szívesen az idegeneket. Ezt amúgy a hétvégén többeknek szóban is elmondta a polgármester, aki megjegyezte azt is, szinte minden esetben kulturáltan vették tudomásul a látogatók a kérést, ám mivel már odautaztak, csak a kirándulás végeztével indultak haza. Vécsei László ugyancsak arról számolt be, a falubeliek igen szabálykövető módon viselkednek a jelenlegi helyzetben.

Mit keres egy budapesti család Csókakőn?

„Szerintem a rendelet egyértelműen fogalmaz, a rendőrségnek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a betartatására”, mondta Fűrész György, Csókakő polgármestere, akinek a települését szintén ellepték a hétvégén a kirándulók. Rámutatott, a jogszabály 3. paragrafusa egyértelműen fogalmaz: „A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.” Ennek értelmében jogosan tehető fel a kérdés: mit keres egy budapesti család Csókakőn? Fűrész szinte pontosan ugyanazokat mondta el a hétvége kapcsán, mint a közeli települések vezetői, hiszen Csókakőn is megtelt a vár alatti parkoló szombaton és vasárnap. Ám Csákvár, Csókakő, Gánt és Csákberény összefogott, és megkeresték az érintett országgyűlési képviselőket, Tessely Zoltánt és Törő Gábort, akiktől azt kérték, terjesszék a parlament elé a kijárási korlátozást előíró jogszabály módosítását, hogy legfeljebb 20 kilométerre lehessen eltávolodni a lakó-, vagy tartózkodási helytől. Ha ugyanis emberek tömegei nem tartják be a kijárási korlátozást, attól félnek, az a teljes kijárási tilalom bevezetéséhez is vezethet.

Nehezen élik meg

Mezőszilason – hasonlóan a többi településhez – az iskolát központilag bezárták, a könyvtár sem várja most az olvasókat, az óvodában és a polgármesteri hivatalban pedig ügyeleti rendszer működik. Steidl János polgármester kérdésünkre elmondta: a munkatársak nagyobb része home office-ban dolgozik, ügyfélforgalom lényegében nincsen, az emberek a postaládába dobják be a kérelmeiket, igényeiket. Az elöljáró úgy látja, a helyiek fegyelmezettek, vagyis jóval kevesebben közlekednek az utakon, jóval kevesebben mozdulnak ki otthonról, mint általában. Steidl János szerint mindenki érzi, hogy ez kell ahhoz, hogy a mostani krízishelyzetet nagyobb problémák nélkül átvészeljék. Ugyan nehezen élik meg ezt az időszakot, a körülmények mégis nyugodtak.

Már indítottak szabálysértési eljárást

Enyingen a korlátozó intézkedések bevezetésének időpontjához képest a lakosság kevésbé veszi komolyan a korlátozásokat – tájékoztatta lapunkat Viplak Tibor polgármester. A jó időben egyre többen tartózkodnak az utcán, elsősorban a bevásárlóközpontok közelében lehet sok emberrel találkozni. Egy esetben szabálysértési eljárást is indítottak a településen.

Narancssárga csíkok a járdán

– Nálunk könnyű betartani a szabályokat, mert mindenkinek van kertje, és a lakosságot buzdítjuk is a Legszebb konyhakert versenyre – mondta el érdeklődésünkre Várai Róbert, Baracs polgármestere.

A településen szabálykövetők az emberek, az idősek is betartják a rendelkezéseket. A bolt, a gyógyszertár és a posta előtt a járdára 2 méterenként narancssárga csíkot festettek, s a helyiségekbe csak szájmaszkban lehet belépni. Az óvoda hazaszorult dolgozói és a hozzájuk csatlakozott önkéntesek már megvarrták a szükséges maszkokat, ha bárkinek kell, még van vagy 100 darab.

Tizenkét esetben helyszíni bírság

A kijárási korlátozás tapasztalatairól tettük fel kérdéseinket hétfőn a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak. Folyamatosak az ellenőrzések? Kellett már feloszlatni csoportosulásokat? Kiszabtak már szabálysértési bírságot?

A rendőrség – több helyen a honvédség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkatársaival közösen – folyamatosan, célzottan és visszatérően ellenőrzi a hatósági előírások betartását, mely intézkedések elsődleges célja továbbra sem a büntetés, hanem a járvány terjedésének lassítása az előírások betartatásával – kaptunk választ kérdéseinkre. Az eddigi tapasztalatok alapján a lakosság nagy része együttműködő. Ugyanakkor több esetben is tapasztalható a kijárási korlátozással kapcsolatos magatartási szabályok megszegése.

A kormányrendelet hatálybalépését követően a megyei rendőrök 89 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, és 7 esetben éltek szabálysértési feljelentéssel a korlátozás szabályainak megszegőivel szemben. Azok, akik többször is megsértik a korlátozás szabályait, vagy a szabálysértést a rendőri felszólítás ellenére sem hagyják abba, súlyosabb szankciókra is számíthatnak.

A kijárási korlátozással kapcsolatos szabályok maradéktalan betartása mindanynyiunk közös érdeke! – tette hozzá a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata.