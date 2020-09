Megnyitották a forgalom előtt az Előszállás-Nagykarácsony közti hidat

Megújult a 6211-es jelű Előszállás-Nagykarácsony összekötő út 1,9 kilométeres szakasza a Magyar Falu Program keretében. A felújítás érintette az Előszállás felőli oldalon található hidat is, melyet ismét megnyitottak a forgalom előtt csütörtökön.

Egyelőre a szakemberek a híd közepén alakítottak ki egy 3 méter széles sávot, melyen a forgalom a korábban is érvényes áthaladási elsőbbség szabályozása mellett, váltakozó irányban áthaladhat. A hídon még folyamatban lévő befejező munkák elvégzése után, szeptember végétől a híd teljes szélességben használható lesz. Mivel a kocsipálya eredeti szélessége a felújítás után továbbra is 4,8 méter lesz, ezért az áthaladási elsőbbség szabályozása továbbra is érvényben marad.