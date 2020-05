Megnyithatnak a teraszok és számos enyhítés jöhet – Ezek voltak a legfontosabb hírek csütörtökön Fejérben

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a csütörtöki nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

296-ra nőtt a fertőzöttek száma Fejérben péntekre

A koronavirus.gov.hu tájékoztatóoldal szerint csütörtökön a fertőzöttek száma 271 fő volt, míg péntek reggelre ez a szám 296-ra emelkedett, tehát a beazonosított fertőzöttek szám 25 fővel nőtt, így megyénk továbbra is az élmezőnyben van.

Hétfőtől megnyithatnak a teraszok és a kerthelyiségek

Székesfehérvár polgármestere csütörtök délután tájékoztatta a lakóközösséget, hogy milyen enyhítések lépnek életbe a következő napoktól. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az enyhítések ellenére is a fő cél, a csoportosulások elkerülése. Időkorlátok mellet ugyan, de május 4-től megnyithatnak a teraszok és kerthelyiségek, erre azonban egyelőre csak egy hónapra kapnak engedélyt az üzemeltetők. Május 18-tól a fokozatosság elvét követve megnyitják a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat is.

A korlátozásokról szóló teljes cikkünk itt olvasható.

Megvan Sárosd első fertőzöttje

Dunkl Gergely tájékoztatása szerint már a kórházba is szállították a település első koronavírusos betegét. A polgármester most még inkább a korlátozások betartására sarkallja a lakosokat, illetve a maszk és a kézmosás minél gyakoribb alkalmazására hívja fel a figyelmet.

Késik a bérfizetés a Dunaferrnél

A bérek kifizetése csúszik, de a cégvezető a munkavállalóknak küldött levelében ígéretet tett: május 15-ig lesz fizetés. A Dunaferr DV. Szakszervezeti Szövetség szerdán tárgyalásokat folytatott a Dunaferr vezetésével. A megbeszélésen a cég vezetője által a munkavállalóknak küldött levél kapcsán kértek további tájékoztatást, melyben az áprilisi bér május 15-i kifizetését irányozta elő. A szakszervezet hangsúlyozta: „a Munka törvénykönyve szerint a munkabéreket a tárgyhót követő hónap 10-éig ki kell fizetni!” A szövetség elnöksége szerint a vállalat HR-igazgatója arról tájékoztatta a tárgyaló delegációt, hogy a Dunaferr rendelésállománya már májusra is jelentősen csökkent, júniusra pedig eddig nem érkezett rendelés a céghez. Jelenleg tehát nincs fedezet arra, hogy május 10-ig kifizessék a béreket – ám az ígéret az, hogy ha ezen időpont előtt érkezik bevétel, még 15-e előtt elutalják a béreket.

Online koncertek Gárdonyban

Különleges módon oldotta meg a koncertezést Horváth Márk, aki nagy közönséghez van szokva swingkoncertjei okán. Ezúttal Jász Andrissal zenéltek – majdnem a gárdonyi szabadstrandon, ám a nagy szél bevitte őket a stúdióba. Sok ezren követték az online élő közvetítést.

Horváth Márk gárdonyi zenészt sokan ismerik a jazz világában – a gitáros a gárdonyi Zenetanoda vezetője, saját projektjei mellett tehetséggondozással foglalkozik. Ezért a munkájáért 2017-ben elnyerte a Fiatalok a fiatalokért díjat. Márk Magyarországon a manouche swing és a gipsy swing melankolikus, érzékeny, 30-as, 40-es éveket idéző jazz-zel átitatott világába hozott új, friss lendületet, technikát, varázslatot. Gitárjátéka felhangzott a Swing Manouche Project, a Harmonia Garden, a Csak-Csak Swing és a Django Free fellépésein is.

– Eredetileg a gárdonyi szabadstrandon készült volna az élő online közvetítés késő délután, de akkora volt a szél, hogy inkább bementünk a stúdióba és ott zenéltünk – meséli Márk, aki örült, hogy a járványhelyzet idején is sokan tartották fontosnak a zenei csemegézést.