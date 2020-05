Megnyitásuk előtt átfogó fertőtlenítésen esnek át a játszóterek május 18-ig

Cser-Palkovics András közösségi oldalán tájékoztatta Székesfehérvár lakosságát a legfontosabb információkról.

Székesfehérvár polgármestere a keddi tájékoztatója elején köszönetét fejezte ki az ápolóknak elhivatott munkájukért az Ápolók Nemzetközi Napján.

Támogatás

Önkormányzatunk az elmúlt hetekben számos intézkedést hozott a lakosság, illetve a vállalkozások segítésére. Ehhez kapcsolódóan ma közzétettünk a városi honlapon egy tájékoztató figyelemfelhívást, amelyben a szociális biztonság megőrzését segítő lakhatási és megélhetési támogatási formákat (lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás, normatív települési lakhatási támogatás, települési hátralékkezelési szolgáltatás, önkormányzati lakbértámogatás, székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás, 90 napos lakbérfizetési moratórium az önkormányzati ingatlanok esetében, illetve az önkormányzat felé fennálló lakbértartozások átütemezése) gyűjtöttük össze. Természetesen ezeket a támogatási formákat az igények felmerülése, illetve a szociális helyzet változása miatt folyamatosan figyelemmel kísérjük és szükség esetén felülvizsgáljuk, kibővítjük ezek körét. A tájékoztató az alábbi linken olvasható: https://www.szekesfehervar.hu/veszelyhelyzeti-telepulesi-ta…. Kérdéseikkel munkaidőben a Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Információs Szolgálatot is kereshetik a (22) 537-141-es telefonszámon, illetve e-mailben: [email protected]

Óvodák

Hétfőtől, május 18-tól ügyeleti rendszerben valamennyi óvoda megnyitja kapuit, kivéve az ott zajló fejlesztés miatt a Szivárvány Óvoda, valamint a korábban már eldöntött átalakulás miatt a Mancz János Tagóvoda. Természetesen a biztonsági szabályok betartása továbbra is fontos! A keddi adatok alapján a városban nyitva tartó ügyeletes óvodákba összesen 276, az ügyeletes bölcsődébe pedig 82 kisgyermeket vittek be szüleik. A tegnapi nappal valamennyi nem önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde esetében visszavontam a korábban elrendelt rendkívüli szünetet, ezek az intézmények is nyitva tartanak, fogadják az általuk ellátott kisgyermekeket.

Játszóterek

A játszóterek átfogó fertőtlenítése május 18-ig – mielőtt megnyitnánk őket – megtörténik. Ezt a munkát a Városgondnokság végzi. Ezt követően, az időjárás függvényében heti rendszerességgel fogunk ezeken a helyeken permetezni, Nanosept fertőtlenítőszer használatával. Ezen kívül a játszóterek tisztántartása, a kézi szemetesek, kutyatoalettek ürítése a veszélyhelyzet előtt kialakított rendben fog zajlani.

Álláskeresők

A Járási Hivataltól kapott tájékoztatás szerint az elmúlt héten a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 59 fő, a székesfehérvári tartózkodási hellyel rendelkező új álláskeresők száma: 3 fő. Szerencsére azonban közben már több helyen ismét megindult a munkaerőfelvétel.

Továbbra is kötelező

A vonatkozó kormányrendelet értelmében továbbra is kötelező a maszk vagy a száj és az orr eltakarására alkalmas textília használata az üzletekben, az orvosi rendelőkben és a közösségi közlekedésben.

676 idős ember kért és kapott segítséget

Kérjük a különösen veszélyeztett korosztályba tartozó időseket, hogy ha tehetik, maradjanak otthon. Ha pedig ellátásukban segítségre van szükségük, akkor vegyék fel a kapcsolatot az Önkormányzattal. Mostanáig 676 idős ember kért és kapott segítséget az ellátásában az Önkormányzattól. A város által működtetett telefonos ügyfélszolgálatot a hét minden napján 07.30 és 18.00 óra között a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatják. E-mail: [email protected]

A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok és az ügyeletek telefonszámai is elérhetőek a városi honlapon.

A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 338 fő, nekik szeretnék ezúton is jobbulást kívánni!

Székesfehérváron a mai napig összesen 202 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 49 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

Székesfehérvár adományszámlájára eddig összesen 94.938.113 forint érkezett. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.

Sok megkeresést kaptam a Székesfehérvári Királyi Napokkal kapcsolatban. Mivel legalább augusztus 15-ig nem lehet rendezvényt szervezni, és utána is bizonytalan, hogy mi lesz, így igen nagy kockázat lenne az ezt követő napokra nagyrendezvénnyel készülni. Természetesen Szent István városában augusztus 20-a méltó megünneplésére idén is gondolnunk kell. Reméljük, erre lesz lehetőségünk.