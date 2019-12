Meglepetés a fehérvári gyermekosztályon

Idén is műsorral készült a Szent György Kórház a gyermek­osztályon fekvő gyerekeknek. Amellett, hogy számukra vigasz, talán egy rövid időre megfeledkeztek a fájdalmaikról.

Ének, zene és tánc formájában hozott enyhülést pénteken délelőtt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályára Mikulás napja.

Hagyomány már az osztályon, hogy így teszik könnyebbé a kórházban töltött időt a gyerekek számára, akik közül a kisebbeknek nyilván még nagyon hiányozna a Télapóhoz kötődő ünnepkör. Azért az ének-zenei előadásra a nagyobbak is kíváncsiak voltak, ült néhány tinédzser is a közönség sorai közt. A kicsik pedig még táncra is perdültek – persze ki-ki állapota, kedve és bátorsága szerint. A gyerekeknek persze a műsor mellett természetesen mikuláscsomag is járt.