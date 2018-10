Megkoronázott cecei, iskolai napok

Nem unatkozhatnak a gyermekek a Cecei Általános Iskolában: volt itt királyválasztás, mese és pályaorientációs előadás is.

A Mátyás király témahét keretében király- és királynő-választást tartottak az intézményben. A diákok szavazatai alapján Sebestyén Dominika és Nagy István nyolcadik évfolyamos tanulók szerezték meg a legtöbb voksot s ezzel együtt a királyi címet. A koronázás ünnepi keretek között zajlott az iskola udvarán, ahol Király László igazgató köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette az uralkodók programját.

A témahét folytatásaként az első, második és harmadik évfolyamosok híres királyunk életéhez kapcsolódó mesékkel emlékeztek meg a Magyar Népmese Napjáról, a Cecei Községi Könyvtár támogatásával, Sárvári Ilona segítségével. A kiválasztott fabulákat Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes olvasta fel. A tanárnő azt is kiemelte, milyen fontos a mesék szeretete, képzeletünk és gondolkodásunk fejlesztése, de a valóság és a mesék elkülönítése is. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a vizuális mesenézés is lehet élmény, de a könyvben olvasott vagy kisebb korban hallgatott mesék sokkal több élményt nyújtanak a diákok számára. Erkölcsi értékekre, szorgalomra, egymás tiszteletére és gondolkodásra nevelnek, ami nélkül nehéz az életre felkészülni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

S ha már felkészülés az életre: a középiskola-választást segítő programok keretében két volt diák, Dicsérdi Elizabet és Horváth Zoltán látogatott el a cecei iskolába, hogy meséljenek a 8. évfolyamos tanulóknak a térség egyik intézményéről, a Paksi Energetikai Szakközépiskoláról. Mindkét diák nagyon jól érzi magát Pakson, rengeteg élménnyel feltöltődve beszéltek jelenlegi iskolájukról a régi diáktársaknak. A fiatalok a szóbeli bemutatás mellett digitális prezentációval is készültek, ahol a képek segítségével a paksi iskola hétköznapjaiba és ünnepeibe is betekintést nyerhettek az érdeklődő cecei végzősök.