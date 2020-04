Megkezdődött Isztimér kivezető útjának felújítása

Régi vágya teljesül a helyieknek, ugyanis megkezdődött a köldökzsinór, vagyis a zsákfalu egyetlen be- és egyben kivezető útjának felújítása.

Nemcsak nagyon rossz állapotú volt a régi, bekötő út, hanem meglehetősen keskeny is. Most végre javulnak a paraméterei. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázata volt a Sárkeresztes–Isztimér összekötő 8203 sz. út 1825 méteres szakasza, mely a Magyar Falu Program által biztosított forrásból újulhat meg. A 298 millió forintos beruházást március 16-án kezdték el, úgy, hogy a tervek szerint tartani tudják a 90 napos határidőt.

Az érintett úttest bel- és külterületi szakaszokat egyaránt tartalmaz. A belterületen kanyargó rész magába foglalja Guttamási átkelési szakaszát is, magyarul a Guttamásit keresztül szelő útpálya teljes egészében megújul, az óvodáig, vagyis a település első keresztutcájáig, az Új utcáig.

Gömbösné Rostaházi Judit polgármester elmondta: -Árok rendezéssel, tisztítással, 4 buszmegálló peronjának átépítésével, és 3 új utasváróval lesz gazdagabb a falu, emellett nem marad el a padkaerősítés sem, mielőtt a teljes burkolatra két rétegű aszfaltot kap az érintett szakasz. Sajnos nincs a műszaki tartalomban kerékpárút, de mivel az eddiginél szélesebb lesz az út azáltal, hogy annak szélét megerősítették, így sokkal biztonságosabban tudnak majd kerékpározni a helyiek és a turisták is. Természetesen településünk nagyon várta már az út felújítását, hiszen volt olyan szakasz, ahol két nagyobb jármű már nem is fért el egymás mellett. Persze mostantól az autósoktól nagyobb odafigyelést kérünk a megfelelő sebesség megválasztása tekintetében, mondta Gömbösné.

A helyiek remélik, hogy a település Közút által karbantartott útszakasza, a Köztársaság út is megújul a közeljövőben. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati utak felújítására, karbantartására is nyújtott be pályázatot a falu vezetése.

Vezető képünk archív!