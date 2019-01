Megkezdi tevékenységét a jármű szolgáltatási platform

Folyamatos félelme a használt autót vásárolni szándékozóknak, hogy csőbe húzzák, átverik őket. A most induló úgynevezett jármű szolgáltatási platform segítségével ezek a félelmek elűzhetők. Igaz, hogy a rendszer még gyerekcipőben jár.

Mindannyian aggodalmaskodva kezdünk autóvásárláshoz, mert a használt autó piacán sok a nyerészkedő, aki gyorsan túl akar adni egy-egy problémás járművön, és ezért gyakran olyan autót sóznak ránk, ami többször annyit futott, mint amennyit a kilométer-számláló hazudik. A most induló jármű szolgáltatási platform segítségével – a kötelező tesztüzemet követően – ingyen lekérdezhetők lesznek a gépjárművek adatai.

A dolog lényege abban áll, hogy a Belügyminisztérium egyesíti a különböző hivatalok gépjármű-nyilvántartási adatait.

Januártól rendszám alapján megtudhatóvá válnak az autó műszaki adatai, például a kilométeróra állása, a jármű baleseti „előélete”, és elérhetőek lesznek az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is. A szolgáltatáshoz mobiltelefonos applikáció is készül, így azonnal, a kocsi mellett állva, bármilyen okoseszköz segítségével ellenőrizni tudjuk, valós adatokat közöl-e az eladó vagy sem? Ezen a rendszeren az adás-vétel minden becsületes szereplője nyer. A vevőnek nem kell kellemetlen kérdéseket feltenni és bizalmatlanul fordulnia a másik félhez és az eladónak is hasznos ez az új adatbázis, mert nem kell bizonygatnia, hogy az általa felsorolt, illetve az autó műszerei által mutatott adatok valódiak.

Pontos és valós adatok

Talán csak valami félreértés lehet az alapja annak a pontatlanságnak, amit az újdonság beharangozójának idején közreadtak. A hivatalos közlemény szerint a platformot az ügyfélkapun keresztül bárki, a jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül igénybe veheti. Szorgalmas szobatudós módjára teszteltük a rendszert, ami az első keresés után jelezte, hogy már csak 14 lehetőség van hátra ebben a hónapban. Tovább haladva ezen az úton, újabb és újabb próbákat tettünk és akkor is levont egyet a rendszer a lehetőségekből, pedig a beírt rendszám már nincs is forgalomban.

Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő egy televíziós adásban azt mondta, a BM fejlesztésével lehetővé válik, hogy egy-egy jármű jövőbeli tulajdonosa pontos és valós adatokhoz jusson. Így elkerülheti, hogy manipulált, esetleg körözött járművet vásároljon meg.

A hónap végéig feltöltődik

Természetesen türelmesnek kell lenni a tesztüzem időszaka alatt, már csak azért is, mert egyelőre a próbálkozásaink alkalmával csak annyit tudtunk kicsikarni, saját ügyfélkapuval belépve, hogy mi a kocsi márkája, típusa, színe és hogy körözés alatt áll-e? Biztosítási adatokat a MABISZ állásfoglalása alapján nem ad ki a rendszer, és bár azt jelzi, hogy az általunk górcső alá vett autó forgalomban van, de azt már nem, hogy hol áll a kilométer óra, a baleseti előéletről és az eredetiségvizsgálat fotóiról nem is beszélve. Az biztos, hogy a tulajdonos személyes adatai nem lesznek hozzáférhetőek és bizonyára a hónap végéig feltöltődik a rendszer a most még hiányzó adatokkal.

