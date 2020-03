Megkérdeztük az utca emberének véleményét a kialakult helyzetről

Az utca emberét kérdeztük a koronavírus kapcsán kialakult jelenlegi helyzetről, illetve arról, milyen óvintézkedéseket tesznek maguk és a környezetük érdekében.

Máté találkozásunkkor éppen kisgyermekével együtt élvezte a tavaszi napsugarakat a Fő utcán. Mint mondta, ha lett volna megemlékezés, valószínűleg részt vett volna az eseményen, ezzel leróva tiszteletét az elhunyt hősök előtt. Baráti találkozót és utazást nem mondott le a veszélyhelyzet miatt, de van olyan az ismeretségi körében, aki belföldi utazását a saját biztonsága érdekében későbbre halasztotta. Ami az élelmiszereket illeti, nem vásárolt a szokásosnál többet semmiből, és mint mondta, nem is szeretné otthonában felhalmozni a tartós élelmiszereket sem. Kisbabájuk miatt már korábban is vásároltak fertőtlenítőszereket, de a vírus miatt ezekből sem ruházott be a szokásosnál többre. Máté szerint az iskolák bezárása helyes lépés volt, jobb idejében megelőzni a bajt.

Andrea elmondta, mindenképp elment volna a március 15-i megemlékezésre. Személyes találkozókat és utazást sem mondott le a vírus terjedése miatt, de a nyárra tervezett kikapcsolódás miatt még aggódik, mint mondta, örülne, ha akkor már biztonságban utazhatna együtt a család. A bevásárlással kapcsolatban ő sem esett túlzásba, mint mondta, a panellakásban nem is tudna túl sok élelmiszert tárolni. Néhány tartós élelmiszerből bevásárolt, de nem vitt haza az átlagosnál lényegesen több terméket. Fertőtlenítőt vásárolt, a szájmaszk használatát nem tartotta indokoltnak. A tanintézmények bezárása kapcsán Andrea iskoláskorú fia nagy mosollyal az arcán fejezte ki örömét. Édesanyja elmondta, a munkahely szempontjából okoz némi fejtörést az intézmények bezárása, de mindenképp kezelni tudják a kialakult helyzetet.

Zsuzsa már nyugdíjas, elmondása szerint tart a koronavírustól. Kisebb közösségbe most is elmegy, de a nagyobb tömeget igyekszik elkerülni. Mint mondta, a korából adódóan is félti az egészségét, ezért igyekszik minél jobban megóvni saját magát és környezetét. A szokásos bevásárlása során nem vásárolt lényegesen több dolgot, mint általában, ám vitaminokkal igyekszik erősíteni az immunrendszerét. Az iskolák bezárását megfelelő intézkedésnek tartja, hiszen mint mondta, ha azzal lehet segíteni magunkon és egymáson, ha otthon maradunk, akkor ezt kell tennünk.

Zoltán mindenképp részt vett volna a városi megemlékezésen, hiszen ez nemzeti ünnep, így minden évben elmegy valahová és megemlékezik az elhunyt hősökről. Baráti találkozóit, előre tervezett eseményeit nem mondja le a kialakult helyzet miatt. Csak minimálisan vásárolt többet annál, mint amennyire egyébként is szüksége lenne. Utazást nem mondott le, de a családjában van olyan, aki olaszországi kiruccanását halasztotta el a koronavírus veszélye miatt. Az iskola bezárása őt is – mint pedagógust – érinti, mint mondta, még nem tudja pontosan, hogyan tudják kivitelezni a távoktatást. Vitaminokból nem szed a szokásosnál többet, ám igyekszik több friss zöldséget fogyasztani.