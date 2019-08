Mégis, mit szeret benne? – Unalom és tespedtség nem lesz a Pelikán színházban

Negyedóra hosszára sajtónyilvános olvasópróbára invitálta a kíváncsi szerkesztőségeket a Vörösmarty Színház. Kulisszatitkot kevesebbet, esztétikai fejtegetést többet kaptunk. Továbbadjuk.

– Ez most nem az olvasópróba, hanem az álolvasópróba kezdete, most tartunk a sajtónak egy tízperces show-műsort – lombozott le bennünket Novák Eszter. – Átadom a szót az igazgatónak – tette hozzá.

Szikora János színházigazgató bemutatta a társulatnak Novák Esztert. Nyilván csak a forma kedvéért, a rendező ugyanis jól ismert színházi ember a magyar színpadok környékén. Szikora elmondta, a társulatból sokan várták a közös munkát. Novák Eszter nem késlekedett hozzáfűzni, az érzés kölcsönös.

Mielőtt Novák Eszter a színdarabra tért volna, folyt némi eszmecsere arról, hogy miért is a Pelikánban lesz a rendezése… Nem mellesleg ott rendez hamarosan Zsótér Sándor is, aki szintén sokat foglalkoztatott honi rendező. Novák felemlegetett egy Zsótérral folytatott nemrég esett telefont, amelyben arról beszéltek: tán száműzve vannak… Nyilván a Vörösmarty Színház nagyszínpadáról a kicsi, felújításra váró Pelikánba.

– Nekem Tóth Ildikó azt mondta, hogy nagyon szeret ott dolgozni – közölte Novák Eszter a Pelikánra utalva. – Amikor megnéztem a teret, és kétségbe estem, akkor el is kezdtem őt hívogatni, hogy mondaná meg, mégis, mit szeret benne… De most már én is nagyon szeretem – zárta le a témát a rendező. Megnyugtató.

Szikora János arról beszélt, hogy a székesfehérvári nagyszínpad esztétikai toleranciaszintje szűkebb, mint a Pelikáné. Utóbbit ettől az évadtól ráadásul még tovább tágítanák. A Pelikán új életében mércévé válhat Novák Eszter rendezése, a francia színházcsináló, Joël Pommerat Az én kis hűtőkamrám darabjának színre vitele.

Úgy tűnik, izgalmas, a nézői komfortzónából kibillentő előadás készül.