Megindult az egyetemi építkezés Velencén

A napokban megkezdődött a Testnevelési Egyetem új, vízisport tanszékét, rekreációs központját és táplálkozástudományi laborját felölelő velencei oktatási helyszínének megépítése.

Másfél éve találta meg a Testnevelési Egyetem azt az ingatlant Velencén, ahol terveik megvalósításába foghattak. Genczwein Ferenc professzornak, a Testnevelési Egyetem kancellárjának ugyanis ekkor mutatta meg a korábbi Állami Számvevőszék oktatási központjának épületét Koszti András polgármester, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy felkeltse az érdeklődést az egyetemi szakemberben. Nem sokkal később már az egyetem rektorával közösen járták végig az épületet, s hamar eldőlt, hogy ez lesz a legjobb helyszín.

Az épület átalakítása mellett egy közepes méretű csarnokot is felépítenek, s ugyanitt kap helyet három fedett teniszpálya és egy kombinált, futballnak, kézilabdának és röplabdának is helyet adó pálya. Koszti András elmondta: a vízisport tanszék mellett rekreációs központ és táplálkozástudományi labor is működni fog a Testnevelési Egyetem velencei központjában. A közel másfél milliárd forintos egyetemi projekt közbeszerzési eljárása már tavaly lefolyt, a kivitelező pedig a napokban megkezdhette a munkálatokat – tudtuk meg. A tervek szerint még idén, legkésőbb decemberig végeznek a felújítással, amelyre már csak azért is szükség van, mert jövő év elején, azaz 2019. februárban már szeretnék megindítani a keresztféléves képzést a helyszínen. Az egyetem velencei tervei nem csak a sportolókat és a tanulni vágyókat érinti majd, hiszen új munkahelyeket is teremt a központ.