Megérkezett Kínába a velencei Bársony Péter és a Drone Racing Hungary csapata

December 10-14 között rendezik meg Kína Ningbo nevű városában a FAI versenydrón-világbajnokság döntőjét, melyen Babics Oszkár, Rontó Roland és Somogyi Balázs öregbítheti hazánk hírnevét. A versenyre a Drone Racing Hungary egyesület elnöke, a velencei Bársony Péter is elkísérte őket.

A drónozás manapság egyre népszerűbb foglalatosság, ezt kijelenthetjük. Míg egyesek leginkább hobbiból, egy új perspektíva megjelenítésére használják ezeket az eszközöket, mások ipari vagy épp művészi munkára állítják csatasorba őket, de vannak olyanok is, akik különböző versenyeken igyekeznek bebizonyítani, hogy nincs náluk gyorsabb és technikásabb pilóta.

De mit is jelent pontosan a drónokkal való versenyzés? A legegyszerűbben úgy lehetne elmagyarázni, hogy olyan ez az esemény, mint bármelyik motorsport. Adott egy pálya, melynek „rajtvonalánál” egy bizonyos számú versenydrón sorakozik fel, mindegyiknek egy kamera található az orrán, ami folyamatosan élő képet biztosít a pilótának, aki egy FPV szemüvegen keresztül (hasonló, mint egy VR szemüveg) látja azt, amit a drón. Természetesen ezek a versenydrónok merőben különböznek azoktól, melyeket az ember a boltokban vásárolhat, egyes példányok akár a 120 kilométer per órás sebességnél is gyorsabban száguldanak végig a pályán felállított akadályokon. A szélsebes futamok nagyjából másfél percig tartanak, és az óriási sebesség és hirtelen mozdulatok miatt a nézők nem ritkán ütközéseknek is szemtanúi lehetnek.

A kínai versenypálya

A magyar csapat

A küldöttség legfiatalabb tagja a mindössze 15 éves Babics Oszkár, aki 2017 vége óta foglalkozik drónversenyzéssel. Míg 2018-ban a magyar bajnokság tizenkettedik helyén végzett, az idei évben (a gimnáziumi tanulmányai mellett) bezsebelte a magyar bajnoki címet, így szép eredményekkel térhet haza Kínából is.

A csapat második tagja a 24 éves Rontó Roland, aki szintén 2017 óta megszállottja a drónozás világának. 2018-ban a magyar bajnokságban a harmadik helyen végzett, addig 2019-ben már másodikként fejezte be az idényt. A két teljes szezon alatt tizenhat alkalommal állhatott fel a dobogóra.

Végül, de nem utolsó sorban, a csapat tagja Somogyi Balázs, aki 2018 májusa körül kezdett el megismerkedni a repüléssel, és saját bevallása szerint „a tempó jött, látott és megfogott.”

A versenyzők munkáját Bársony Péter elnök, Bakonyi Tamás, Kovács István, Babics Tímea és Horváth Nikoletta Judit támogatják a döntő során.

Bársony Péter jóvoltából folyamatosan friss információkat kapunk a helyszínről, melyeket azonnal megosztunk olvasóinkkal is.

A szerdai napon regisztráció és gyakorlás lesz a program, a magyar csapat a hosszú repülő-, és buszút után, kissé fáradtan, de izgalommal telve várja az előttük álló megmérettetést, mi pedig drukkolunk nekik, hogy a lehető legjobb eredményekkel térhessenek vissza a világverseny döntőjéről.

