Megérkezett a takarék Iszkaszentgyörgyre

Nem kis értetlenkedés fogadta a 2000 lelkes községben azt, amikor a közelmúltban bezárták a takarékszövetkezeti fiókot.

Annál is inkább, mert a bankautomatát is leszerelték. A takarékszövetkezet szolgáltatásai most újra elérhetők a településen, igaz, a korábbinál lényegesen korlátozottabb időkeretben.

Ezt az a mozgó takarékszövetkezeti fiók teszi lehetővé, amely menetrendszerűen parkol le a polgármesteri hivatal épületénél.

