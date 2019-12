Megérkezett a havazás, a szemünknek szép látvány

Az ablakból szemlélve szépen hullott a hó, sajnos hóembernek elegendő nem maradt meg belőle. Okozott viszont néhány balesetet, szerencsére nem súlyosakat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint – a Csákberény környékin kívül – hétfőn kora estig még két havazással összefüggő esetnél intézkedtek. Etyeknél, a 8106-os úton műszaki mentésre volt szükség, mert összeütközött három személygépkocsi. Az egyik szintén az árokban kötött ki, ám szerencsére itt sem történt nagyobb baj. A helyszínre a bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak, akik mindhárom járművet áramtalanították, illetve úgy helyezték el őket, hogy ne zavarják a forgalmat.

Az 1-es főútra két fa dőlt rá a hó súlya miatt. Itt ugyancsak a bicskei tűzoltók intézkedtek: a fákat motoros láncfűrésszel darabolták föl, hogy elszállíthassák őket.

A havazás fennakadást okozott az országos közlekedésben. Vonatok késtek, s a csúszós, latyakos utak a fővárosban is befolyásolták a járművek akadálytalan haladását.

Az autósok felé pedig a hó is egy jelzés: aki még nem cseréltette ki a nyári gumit a kocsiján, az most már tényleg szánja rá magát! Mégiscsak tél van, s a meteo­rológiai előrejelzés alapján úgy tűnik, télies idő is várható, legalábbis ezen a héten 6-7 fok fölé nem emelkedik majd a nappali hőmérséklet. Havazást nem jeleznek az elkövetkező napokban, ám sosem lehet tudni, mikor esik mégis újra egy kis hó.

A gyerekek nem a hátrányokat nézik, ők már minden bizonnyal alig várják, hogy megépítsék a szezon első hóemberét, és hógolyózzanak egy jót az óvoda- vagy iskolaudvaron. Illetve, azon is versenghetnek, ki tud több hópelyhet bekapni – ahogy tette azt egy fiú is, a fehérvári belvárosban…