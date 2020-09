Megdőlt a nézőcsúcs a Börgöndi Repülőnapon

A harminc százalékkal megnövelt parkoló is megtelt a minap megrendezett légi parádén, amely két szempontból is jubileumi volt.

– A huszonötödik repülőnapon, a második világháború befejezésének hetvenötödik évfordulóján egy kis időutazáson vehettek részt a repülés szerelmesei – idézte fel a történteket Szilády Dezső, a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. – Többek között látható volt az angol légierő kiképzőgépének két példánya, a Tiger Moth kétfedelű, valamint egy Mustang P51D típusú amerikai vadászgép. A két külföldi vendégen kívül a hazai repülés és ejtőernyőzés ismert alakjai is jelen voltak a börgöndi légi parádén.

A koronavírus-járványra tekintettel a szervezők szigorú intézkedéseket vezettek be, amit az eseményre látogató közönség fegyelmezetten be is tartott. Erre azért is szükség volt, mert a kedvező időjárás és az idén az országban egyedüliként megtartott repülőnapra minden eddiginél többen voltak kíváncsiak.

– Sokan kipróbálták a repülés élményét merev szárnyú repülőgépeken és helikoptereken egyaránt – folytatta Szilády Dezső. – Az igazi csemegét pedig a Po–2-es, illetve a Kánya oldtimer repülőgépek szolgáltatták az ínyenceknek. Az idelent maradók a több mint 14 hektáron elterülő statikus kiállításokon hagyományőrzőkkel, fegyverekkel, szimulátorokkal, oldtimer járművekkel találkozhattak.