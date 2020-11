Még piros cetli sem volt az ajtaján! – Egy Fejér megyéből származó koronavírusos beteg beszámolója

Történetünk főhőse egy Fejér megyéből származó, ám jelenleg Budapesten élő huszonéves fiatalember, aki ügyfélszolgálaton dolgozik, így naponta többszáz emberrel kerül kapcsolatba.

Róbert (nevezzük most őt így) egész nap maszkot visel, egy plexifal mögött kommunikál az ügyfelekkel, és gumikesztyűt hord. A vírus azonban mégis lecsapott rá.

Október 26-án a kora esti órákban kezdett gyanakodni a koronavírusra, amikor a reggelijéből megmaradt, rendkívül savanyú smoothie-ját szerette volna elfogyasztani.

– Mondhatni marnia kellett volna, annyira savas összetevőkből állt, de sem az ízét, sem az illatát nem éreztem. Megkóstoltattam a párommal is az italt, aki szinte azonnal vissza is köpte, annyira csípte a száját. Éreztük, hogy baj lehet, de még azért kísérletezgettünk. Előkerült a házi lekvár, amiről tudtam, hogy mennyire intenzív az íze. Természetesen itt sem éreztem semmit, ezért a nehéztüzérséget, azaz a pálinkát hívtuk segítségül. Az eredmény változatlan volt, így aznap este már elszeparáltuk magunkat, és külön szobában aludtam – mesélte portálunknak a fiatalember.

Róbert másnap, azaz kedden felhívta a főnökét és a háziorvosát, aki a tünetek alapján szinte 100%-ig biztos volt, hogy covidról van szó. Felírta őt arra a bizonyos várólistára, mely garantálta az ingyenes tesztelést számára. Jelezte neki, hogy érkezni fognak tesztelésre a szakemberek, de az is előfordulhat, hogy őt fogják megkérni arra, hogy menjen majd be a saját lábán. A hívásra egészen szombatig kellett várnia, és valóban úgy történt, ahogy a doktornő prognosztizálta.

– Délután 17 óra körül csörgött a telefon, hogy be tudnék-e menni 19 órára a 13. kerületbe anélkül, hogy tömegközlekedést vennék igénybe. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy 2 hét múlva érkeznek csak ki hozzám tesztelésre. Úgy döntöttem, hogy bevezetek. Kint várakoztunk vagy 30-40-en a rendelő előtt. Mindenkinek adtak egy csövet, amire fel kellett írnia a nevét, a TAJ számát, illetve a dátumot. Maga a teszt gyorsan lezajlott, talán ha 5 percet vett igénybe, amíg feldugták az orromba az egyik pálcikát, a másikkal pedig garatmintát vettek – avatott be minket a részletekbe a fiatalember, majd további bepillantást engedett a kulisszák mögé.

– A teszt előtt 3 órával már nem szabad enni és inni, mert befolyásolhatják az eredményt. Rákérdeztem arra is, hogy a 10 nap karantén mitől számít, és azt a választ kaptam, hogy a teszt elkészítésének dátumától, nem pedig az eredménytől. Amennyiben ugyanis nem az egészségügyben dolgozom, nem kötelező a negatív teszt 10 nap után, a munkahely dönti el, hogy milyen követelményeket állít a beosztottjaival szemben. Az én főnököm jelezte, hogy a 10 nap letelte után várnak.

A vizsgálatot szombaton végezték el, az eredményeket 6 nappal később, pénteken kaptam meg, pedig minden nap dolgoznak rajta a szakemberek.

Letargia, elzártság

Mivel társasági ember, Róbertet nagyon megviselte az elszigeteltség, és hiába tudta kihasználni az online világ előnyeit, a digitális találkozó a barátokkal, kollégákkal közel sem akkora élmény, mint a személyes. Emellett pedig nagyon hiányzott neki az ételek, italok íze is.

– Borzasztó rossz volt, hogy nem azért eszel, mert finom az étel, hanem mert valahol belül tudod, hogy muszáj valamit enned. Az már mindegy is volt, hogy mit, hiszen ha a legerősebb paprikát tették volna elém fogyasztásra, annak sem éreztem volna az erejét. Vizet ittam, nem is akartam mást, főzni is úgy főztem, hogy semmi kedvem nem volt az ételhez. Szerencsére november második hétvégéjére visszatért a szaglásom, és újra érzem az ízeket is, így mondhatjuk, hogy olcsón megúsztam a dolgot. A karantén alatt a párom egyébként nem mutatott tüneteket, így ő mehetett dolgozni, piros cédulát sem kaptunk az ajtónkra.