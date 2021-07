Még nem minden vizsgálat zárult le a velencei-tavi vízminőségi problémák kapcsán

Ez derül ki a katasztrófavédelmi tájékoztatásból.

Mint ismeretes, lapunk több hivataltól is információt vár a múlt heti velencei-tavi vízminőségi problémák tisztázása érdekében, amely miatt több strandot is be kellett zárni néhány napra. A Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakembereinek vizsgálatai kapcsán joggal merültek fel kérdések az olvasókban. Mint kiderült, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság is érintett az ügyben. Tájékoztatásuk szerint több strandon tartottak is helyszíni ellenőrzést a népegészségügyi hatóság intézkedései alapján.

„Az ellenőrzésekkel egyidejűleg akkreditált mintavétel történt az igazgatóság hatáskörébe tartozó vízminőségi jellemzők ellenőrzése céljából (ezek eltérnek a népegészségügyi szempontoktól). A laboratóriumi vizsgálat még folyamatban van, az eredmények megérkezése és kiértékelése alapján dönt az igazgatóság további vízvédelmi hatósági intézkedések szükségességéről” – tudtuk meg. A kapcsolt csatornarendszer túltelítődése, mint a probléma lehetséges okozója, tehát megeshet, továbbra is fennáll, tekintve, hogy eddig konkrét cáfolat erre vonatkozóan nem érkezett.

Megkerestük kérdéseinkkel a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, amely azt mondja: ebben a kérdésben nem illetékesek. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t, mint a szennyvízhálózat üzemeltetőjét szintén kerestük kérdéseinkkel: hol, mely becsatlakozások azok, ahol gyakrabban problémát okozhat egy esőzés vagy túltelítődés, s melyek azok a kiváltó okok és tényezők, amelyek miatt épp ezek a strandok kaphatnak esetleg a szennyeződésből?