Még nagyon, nagyon sok aláírás hiányzik a Székely Nemzeti Tanács petíciójához

A Szé­kely Nemzeti Tanács kezdeményezett aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység, megtarthassák identitásukat a saját szülőföldjükön. Egymillió aláírás kellene május 7-ig. A határidő közeleg, de a támogatók nem nagyon érkeznek.

Nem volt könnyű elindítani a nemzeti régiók védelmében megálmodott aláírásgyűjtést, de a Székely Nemzeti Tanács nem kímélte az energiát, hiszen nemes ügyet támogattak vele. Hat éven át ment a pe­reskedés az Európai Bíróság színe előtt, mire elhárult minden akadály.

Létrehoztak egy weboldalt, ahol online lehet támogatni az indítványt, de minden más csatornát is megnyitottak, hogy két percet áldozva az értékes időből, mindenki tehessen va­lamit a kultúra és a nemzet megmaradásáért. A gondolat születésekor és a hosszan tartó pereskedés idején nem is álmodták a Székely Nemzeti Tanács ezzel foglalkozó aktivistái, hogy éppen az aláírásgyűjtés lesz a legnehezebb része a kezdeményezésnek.

Tavaly május 7-én kezdődött a gyűjtés, és egy teljes év volt arra, hogy egymillió szignó jöjjön össze legalább hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament egyáltalán foglalkozzon a kérdéssel. Az idő lassan elfogy, és hacsak nem kap észbe pár százezer nemzetéhez hű ember az utolsó pillanatban, akkor hiábavaló volt a sok munka és perlekedés, mert elbukik a kezdeményezés.

Az előterjesztés azt is elősegítené, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szol­gáló európai uniós kohéziós források elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeire is legyenek tekintettel. A Magyarországtól elcsatolt területek, különösen Erdély gazdasági felzárkóztatását is segítené, ha időben összejönnének a hiányzó aláírások.