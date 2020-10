Még mindig tart a szavazás: vajon melyik lesz szeptember hónap fogása Fejérben?

A hónap fogása játékunk szeptemberi fordulójában Fejér megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat.

Olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. Novemberben pedig az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg a történeteiket is? Azért, hogy a legjobbakat külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon.

A feol.hu/ahonapfogasa oldalon október 7-én délig nyílik lehetőség szavazni. Ön szerint melyik lesz a befutó?