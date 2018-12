Még mindig sok a szabálytalanság az utakon

A VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat kapcsán az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk kérdéseinkkel: arról érdeklődtünk, milyen statisztikával rendelkeznek az eszközök és a szabálysértések összefüggésében.

Azonban hamar kiderült: a rendőrség nem folytat területi egységekre lebontott adatgyűjtést, vagyis Fejér megyét tekintve nem rendelkeznek külön statisztikával arról, mely megyei VÉDA-készülékek „fogták meg” a legtöbb szabályszegőt. Mint levelükben megfogalmazták, ahhoz, hogy releváns válasszal szolgálhassanak, az egyes esetek ügyiratainak egyenkénti átvizsgálására lenne szükség, amely csupán aránytalan idő- és munkaráfordítással lenne kivitelezhető. Ugyanígy az sem ismert, mely szabályszegések a legjellemzőbbek Fejérben a készülékek közelében. „A rendőrség vonatkozó statisztikai adatbázisa nem a szabályszegés rögzítésének módja (például VÉDA/közúti ellenőrzés) szerint tartalmazza az eljárásokat, hanem a szabályszegés kategóriái szerint. Általánosságban elmondható, hogy a leggyakoribb baleseti okok – lokalizációtól függetlenül – továbbra is a sebességtúllépés, az elsőbbségi jog meg nem adása, valamint a kanyarodási szabályok be nem tartása” – írták.

Ez utóbbi állításhoz statisztikát is mellékelt számunkra a kommunikációs szolgálat, amelyből jól látható, hogy az idei esztendőben megyénkben január és október között a személysérüléses közúti közlekedési balesetek legfőbb oka – az országos tendenciának megfelelően – a gyorshajtás (264 eset) volt, melyet az elsőbbségi jog meg nem adása (129 eset) és a kanyarodási szabályok be nem tartása (101 eset) követett. A problémás követési távolság 61 esetben okozott gondot, míg 27 alkalommal a gyalogos hibájából következett be személyi sérülés. Előzés miatt 18, egyéb ok miatt 16, műszaki hiba miatt pedig 2 alkalommal sérültek meg emberek. Ez a 618 – január és október közötti – Fejér megyei eset országosan a balesetek 4,4 százalékát takarja, amellyel Fejér megye a ranglétra top tíz helyezettje közé került. Első helyen Budapest (22,2 százalék) végzett, második helyen Pest megye (10,6 százalék) áll, a harmadik helyre Szabolcs-Szatmár-Bereg kapaszkodott fel 5,9 százalékkal, míg a negyedik helyet 5,6 százalékkal Hajdú-Bihar szerezte meg.

Mivel a közlekedésmorál nem javult, a rendőrség az elkövetkező időszakban közlekedésrendészeti akciókkal és kampányokkal lép fel a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen, valamint az olyan jogsértések feltárásáért, melyeknek kiemelt jelentősége van a közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában.

