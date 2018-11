Még mindig megállják a helyüket a nyolcvanas évek kedvencei Sárkeresztesen

A község önkormányzata családoknak szóló programot szervezett, szabadfoglalkozással, kézműves játékokkal.

Nemcsak a képviselő-testület, a lakosság is önkéntesen segített, hogy gördülékenyen menjen a kavicsfestés, a papírhajtogatás, a színezés vagy éppen a kifestők pingálása. Több korosztály is képviseltette magát, hiszen már két-három évesek is együtt játszottak a nagyokkal. Az önkormányzat vette meg az ehhez szükséges alapanyagokat. Sok szülő is elkísérte erre az eseményre a gyerekeket, igazán jó volt látni, ahogy a nagyobb fiúk boldogan csocsóztak az apukákkal és a nagytestvérekkel.

Nagyon szerettek a gyerekek dolgozni, alkotni és együtt lenni

Közel hetven fő ünnepelt együtt a programon a sárkeresztesi művelődési házban. A 6. Országos Rajzfilmünnephez idén először csatlakozott Sárkeresztes. Délután kezdődött a vetítés a nagyteremben, míg az előtérben zajlott a kézműves foglalkozás. Nyitva volt a babaklub is, ahol tudtak a kicsik a szőnyegen mászni és játszani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legnagyobb siker talán a Doktor Bubó volt

Este nyolcig tartott a közös játék és filmezés, így hétkor indult az utolsó film, ami egy MOME-válogatás volt, Új nemzedék magyar animációban címmel, ami a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem végzős hallgatóinak díjnyertes alkotása. Volt a régi mesék között olyan, mint a Doktor Bubó vagy az ebben az évben 40 éves A kockás fülű nyúl, ami a kerek évforduló miatt lett az idei kiemelt film. Persze nemcsak retró mesék voltak, hanem a maiak által ismertebbek is, mint például a Bogyó és Babóca. Batyus bál jelleggel érkeztek az üdítők, a pattogatott kukoricák és a rágcsálnivalók, ami persze nem volt kötelező, mégis szinte mindenki hozott magával valamit. Teljesen lekötötte a gyerekek figyelmét az összes régi mese, a legnagyobb siker talán a Doktor Bubó volt. Mégis legjobban a szabadságot élvezték a gyerekek, hogy egész délután azt csináltak, amit akartak.

Nagyon pozitív eredménynek értékelték a szervezők, hogy a sokat kritizált „mai fiatalok”, akik mindig a tévé előtt ülnek, máshogy reagáltak, mert bár órákon át forgott a képzeletbeli mozigép, nagyobb sikere volt a kézműves foglalkozásnak. Szerettek a gyerekek dolgozni, alkotni és együtt lenni. Régi óvodatársak, akik több irányban indultak el általános iskolába, alig találkoznak, és most az alkotás lázas igyekezete közben gyakorlatilag újra megismerhették egymást. A kavicsfestésre hozott mintákkal is készültek a gyerekek, mondta el Igari Balázs a település képviselője és a rajzfilmünnep szervezője.