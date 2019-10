Még ma is tart a képzési seregszemle Székesfehérváron

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezésében közel 100 kiállító mutatta be pénteken képzési kínálatát. Ma is érdemes kilátogatni!

Pénteken és szombaton nyitottak az Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskola kapui a pályaválasztók előtt. Az épületegyüttes által védett udvaron katonai járművek, mentő- és rendőrautók, sőt traktorok is álltak, hogy felkeltsék a pályaorientációra érkező, leendő tanulók figyelmét. A huszadik alkalommal megrendezett, középiskolai és felsőoktatási képzéseket is felvonultató pályaválasztási kiállítás ünnepélyes megnyitóján Simon László kormánymegbízott és Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a több száz érdeklődő diákot. A városvezető kiemelte: – A pályaválasztás fontos dolog, hiszen csak akkor lehettek boldogok, ha azt csinálhatjátok majd, amit szerettek. Találjátok meg az élethivatásotokat, amiben majd megtaláljátok a boldogságot is. Ugyancsak pénteken rendezték meg Dunaújvárosban a szakképzés napját, ahová az általános iskolásokat várták, november 5-én pedig a fehérvárihoz hasonló, felsőoktatási képzéseket is bemutató kiállítást szerveznek.

Tanácsadás, üzemlátogatás és kiállítások segítik a jó döntést

A rendezvényt Simon László kormánymegbízott nyitotta meg. Beszédét követően flashmob, kulturális műsorok, valamint a Fejér Megyei Iparkamara által szervezett, „Iparkodjunk együtt!” vetélkedő zajlott a tornateremben, miközben a hatalmas aulában, a kiállító-

standokon ismerkedtek a diákok a szakmákkal és a munkalehetőségekkel.

A rendezvény főszervezője, Karóczkay Zsófia elmondta: – Ez egy megyei szintű esemény: nemcsak Fehérváron, Dunaújvárosban is tartunk pályaválasztási kiállításokat. Ez egy jelentős eseménysorozat, ennek megfelelően már tavasszal megtettük az első lépéseket. Felvettük a kapcsolatot az intézményekkel, illetve a munkáltatókkal. Nem csak kiállításból áll ez az egész, hiszen az év folyamán üzemlátogatásokat is szerveztünk az iparkamarával közösen, emellett pályaorientációs órákkal is segítünk a döntés előtt álló gyermekeknek, illetve családoknak.

Az „Állj pályára!” szakmai kiállításon közel 100 standon az érdeklődők átfogó ismereteket szerezhetnek az egyes szakmákról. Elsősorban a megyében működő szakközép- és szakiskolákról, a felsőfokú oktatási intézményekről, az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbtanulási lehetőségekről, valamint a hazai képzési és általános munkavállalási lehetőségekről is. A kiállítók száma évről évre növekszik és újabban megyén kívülről is érkeztek cégek, intézmények.

A stanndal jelenlévő munkáltatók között olyan szervezetek is vannak, mint a mentőszolgálat, a rendőrség, a katasztrófavédelem, vagy éppen a honvédség. Maga a szervező, a Fejér Megyei Kormányhivatal is kiállt egy standdal, ahol pályaorientációs tanácsadás folyt. Ez nagyon népszerű volt, mert nemcsak szórakoztató, de hasznos is, emellett ajándékokat is lehetett nyerni.

Aki nem tudott jelen lenni az eseményen, de szeretné megtudni, hogy milyen irányba tegye meg a lépéseket a nagybetűs élet felé, az ma, azaz szombaton is ellátogathat (egészen délig) a Seregélyesi útra.