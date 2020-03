Még idén megújulhat a szolgáltatóház Agárdon

Közel 400 millió forintból újul meg a szolgáltatóház. A projekt megvalósítása előkészítési szakaszban van, de már látványtervekkel állnak készen a kezdésre. A ház rehabilitációja a fenntarthatóság jegyében zajlik majd – ígéri az önkormányzat.

Régi álma valósulhat meg az idei évben a gárdonyi önkormányzatnak azzal, hogy egy alulhasznosított, városi tulajdonban lévő épületből varázsolhatnak minden tekintetben modern, a közösség életében is központi szerepet játszó szolgáltatóházat. Közel 375 millió forintos európai uniós támogatást nyert el az önkormányzat a Gárdonyi Géza és a Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében található ingatlan felújítására, rehabilitálására.

A projekt előkészítési szakaszban van, de a tervek szerint még idén megkezdődhet s akár be is fejeződhet a kivitelezés. A már meglévő funkciók az új épületben is helyet kapnak, de új szolgáltatásokra, irodák bérbeadására is lesz lehetőség, ugyanis emeletráépítéssel bővül a ház. Az épület üzemeltetéséhez megújuló energiákat hasznosítanak majd.