Szüretkor az egész környék megmozdul – Így vonul Aba és Kálóz, kéz a kézben

A szüreti felvonulásokban mutatkozik meg igazán, hogy a térség közösségei mennyire összetartók.

Aba és Káloz csupán kettő a számos település közül, amely a hagyományos szüreti felvonulások alkalmával évről évre összefog. Ilyenkor ugyanis nemcsak helyből érkeznek lovasok és vonulók a tradicionális eseményre, de bizony a környék is megmozdul. Kálozra ezúttal többek között Csőszről, Dégről, Kislángról és Soponyáról érkeztek menetelők. A bíró és bíróné szerepében a helyben élő Nagy Viktória és Szabó János tündökölt, akik a jövőben is a településen tervezik közös életüket. A községben élők szorosan összetartanak, és örömmel vendégelik meg a hozzájuk érkezőket.

Részint ezért hatalmas létszámban érkeztek kocsik, csikósok az idei szüreti alkalomra is. Abán szintén kistérségi volt a megmozdulás, a településre érkező fogatoknak, lovasoknak köszönhetően. Sárkeresztúr, Sárszentágota, Seregélyes és Kaposvár – idén innen érkeztek vonulók, akikre jellemző, hogy rendszerint időben beosztják, ki mikor, hol tud segédkezni a szüreti felvonulások időszakában. A megállók szempontjából különleges állomás volt a Millenniumi Park, ahol az iskolások vendégelték meg a felvonulókat, de a menetelők az óvodánál is megálltak, ahol munkanap lévén ott tartózkodott a teljes ifjúság is. A bíró a mentőállomás vezetője, Cseh-Bognár Gergely, a bíróné pedig jegyese, Varju Éva óvónő volt. Az Abán és Kálozon vonulókat egyaránt vendégül látták több állomáson, de a közös étkezés sem maradt el.