Még hatvan év után is töretlen harmóniában él a Berta házaspár

Hatvan évvel ezelőtt, december 17-én egy olyan házasság köttetett, amely a kölcsönös tiszteleten, szereteten és hűségen alapszik. Az a bizonyos láng még több mint fél évszázad után sem múlt ki. A boldogság azóta is töretlenül övezi a Berta házaspár életét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Gyémántlakodalmát ünnepli ma Berta Károly és Berta Károlyné Baumann Erzsébet. A fehérvári házaspár immár hatvan esztendeje él boldog és harmonikus közös életet, együtt vannak jóban és rosszban egyaránt. Jelen írásunk meglepetésként érkezik, így a házaspárról egyetlen gyermekük, Berta Ákos mesélt lapunknak. Berta Károly tősgyökeres székesfehérvári, sokgyermekes családban nőtt fel. Felesége, Berta Károlyné Baumann Erzsébet zirci születésű, ám családja a háború után kettészakadt, ekkor került Székesfehérvárra. Az akkori Oncsatelepen, az Orgona utcában kaptak egy lakást, amelynek különlegessége, hogy a mai napig is a házaspár szeretett otthonául szolgál.

Szeretet és tisztelet övezi a házaspár életét

– A szüleim akkor ismerkedtek meg, amikor édesanyám középiskolás volt, a József Attila Gimnáziumban tanult. Apám egyik legjobb barátja mutatta be őket egymásnak. A házasságukat több éven át tartó udvarlás előzte meg, így ha összeadjuk az évek számát, akkor az már a hatvanon is túlmutat. Azt gondolom, hogy a mai világban ez már kuriózum. 1960. december 17-én mondták ki a boldogító „igen”-t. A templomi esküvő a ciszterci templomban volt. Ez az „igen” sok mindent megváltoztatott az életükben. Onnantól kezdve hivatalosan is együtt voltak, édesapám is beköltözött az Orgona utcába – mesélte lapunknak Ákos, aki az esküvő utáni évben, 1961-ben érkezett a családba. Berta Károlynak és feleségének egy gyermeke született. Sokat dolgoztak, de emellett mindig nagy szeretettel, gondoskodással nevelték fiukat. Ráadásul nemcsak a magán­életben, hanem a munkában is hűségesek voltak az aktív éveik alatt.

– A szüleim mindketten a Videoton gyárban helyezkedtek el. Édesanyám érettségi után a televízió-gyáregységbe került, később művezető lett, édesapám pedig inasként tanult, szakmát szerzett, majd a szerszámgépgyártó üzemben helyezkedett el. Mindketten innen mentek nyugdíjba. Nemcsak az életben, de a munkahelyen is hűséges típusok – folytatta Berta Ákos, aki azt is elmondta, habár egyke gyermekként nőtt fel, az életükben helyet kapott a nagy család, a kiterjedt rokonság gyakran szervezett közös családi eseményeket.

Fiuk taníttatására is nagy figyelmet fordított a házaspár, ami azért is nagy szó, mert abban az időben a fiúgyerekek javarészt szakmát tanultak, főleg egy olyan családban, ahol a szülők is kétkezi munkából éltek. Gyermekük mégis egyetemre járhatott, tanári diplomát szerezhetett. A Berta házaspár életét ma már négy unoka, Kata, Éva, Klára és Krisztina, valamint két dédunoka, Aliz és Martin teszi még teljesebbé. Az 50. házassági évfordulót az egész família együtt ünnepelte, mintegy félszázan osztoztak a pár örömén, ám a vírushelyzet miatt idén nem jöhetett létre hasonló esemény. Minden körülmény ellenére elmondható, hogy a szeretet és a harmónia, valamint az egymás iránt érzett tisztelet és hűség 60 év után is töretlen.