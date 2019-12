Még ételkóstoló és beszélgetés is lesz, a reformtáplálkozás jegyében Pusztaszabolcson

A kisvárosban idén a korábbi évektől eltérően szervezik az adventi programokat, amelyek felelőse és házigazdája a művelődési ház.

Az igazgató, Császiné Papp Katalin lapunk kérdésére elmondta: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester kérésére vették át a szervezést, amivel az volt a cél, hogy rendszeres programokkal egy helyre hozzák össze a lakosságot. Az első adventi hétvége tapasztalatai alapján sokan vevők voltak az újdonságokra. Utóbbiak egyike maga a művelődési ház udvarán rendezett vásár, amely mindig péntektől vasárnapig 15–20 óráig várja a látogatókat. Itt feldíszített faházikókban, sátrakban lehet akár kürtőskalácsot, teát, apró ajándékokat vásárolni, de csupán beszélgetni is lehet a kihelyezett padokon.

A vásár egy-egy nap jótékony célt is szolgál

A kinti vásár mellett a karácsonyi hangulatot a házban programokkal fokozzák. Az első adventi hétvégén ünnepi asztaldíszt készítettek, s meggyújtották a város adventi koszorújának első gyertyáját. Ekkor a polgármester mondott ünnepi gondolatokat, az estet pedig az Alba Regia Vonósnégyes telt házas koncertje zárta.

A Mikulásra külön készülnek: pénteken a HandaBanda Zenekar 10 órától az ovisoknak, 12 órától a kisiskolásoknak játszik. December 7-én, szombaton Mikulásváró délután zajlik majd, kakaózással, sütizéssel, és természetesen lesznek ajándékcsomagok is. A Színházikó Társulat 15 órától ad műsort a gyerekeknek.

A második adventi vasárnap a reform életmód jegyében telik. A helyi Reform Klub 15 órától ételkóstolót rendez vegán ételekből, lesz kézműves-foglalkozás, 16 órától pe­dig beszélgetés A szeretet és öröm hatása a szervezetre címmel. Az újabb ételkóstoló után, 17.30-kor gyújtják meg a következő gyertyát a koszorún, az adventista egyház képviselőinek közreműködésével.

December 14-én a fiataloknak kedveznek a Rockkarácsonnyal. A Jump Rock Band 18 órától lép fel, eközben a lágyabb ritmusok kedvelőinek latin táncokat mutatnak be helyi csoportok tagjai. Másnap, a harmadik gyertya meggyújtása előtt 15 órától a Gesztenyevirág Néptáncegyüttes ad műsort a Kisze-Kusza Zenekar kíséretével. A gyertyagyújtásnál ekkor a baptista egyház képviselőjétől hangzanak majd el lélekemelő gondolatok. A napot táncház zárja helyi csoportok szereplésével, akik a jövőben néptáncolni vágyó gyerekek részvételére különösen számítanak.

Jótékony célú vonatkozás

Az utolsó gyertyaláng fellobbanása napján, december 21-én 15 órától mesedélutánra kerül sor, és szalvétákból is rendeznek kiállítást. Zsigmond Lala 16.30-tól ad adventi koncertet, s a gyertyagyújtáskor a reformátusok képviselői szólalnak meg. Az Everland Gospel Kórus a közelgő ünnephez illő dalokkal zárja az adventi sorozatot. Az igazgató azt is kiemelte: a vásárnak lesz jótékony célú vonatkozása is. December 14-én és 15-én a helyi óvodák is bekapcsolódnak, saját készítésű ajándéktárgyakat árulva. Az ezekből származó bevétel a két óvodát illeti majd. Azt is megtudtuk: december 13-án egy különleges kiállítás nyílik a házban. Nyáron először rendeztek fogathajtó-bemutatót Pusztaszabolcson. Ennek megörökítésére négy helyi fotóst kértek föl, és az ő munkáikból rendeznek tárlatot. A megnyitó 14 órakor kezdődik. Az év utolsó hónapjában tehát bőséges programkínálattal várják a pusztaszabolcsiakat.