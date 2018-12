Mátyás király-napokat tartanak Csóron

A hagyomány szerint 1476. december tizedike táján Mátyás király Csóron járt, hirdeti egy 1995-ös emléktábla a helyi isi oldalán.

A régi történetben Mátyás hitvesét, Beatrixot várta be a faluban. Csukát rendelt egy fogadóban, amelyet azonban megkifogásolt: hiányolta a csuka máját. Akárhogy is, a csóri csuka azóta is híres márkanév. A Csóri Mátyás Király Általános Iskola 1995 óta viseli az uralkodó nevét. A Mátyás király-napokat rendre ilyentájt rendezik meg. Az idei háromnapos rendezvény megnyitója szerdán volt a művelődési házban. Díjátadót is tartogatott az esemény.

A tantestület az iskola díszpolgárává választotta Molnárné Tóth Gyöngyit, ő nyáron a falutól életműdíjat kapott. Egész pályája alatt a csóri iskolában oktatott, a 2017–2018-as tanév volt számára az utolsó. Őze Tibor szintén az iskola díszpolgára immár. Az edzőként is ismert tanár visszahozta az iskolába a testnevelés tantárgy presztízsét, méltatta őt Cseténé Szabados Amrita igazgatónő. A program folytatásában a Szabad Ötletek Színháza lépett színpadra. E fellépők nem vették a fáradságot, hogy megtanulják a szövegüket: mappából olvastak fel, miközben tébláboltak a deszkákon.

