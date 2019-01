Másodszor rendezték meg a ciszterci öregdiákok találkozóját

A múlt egymásra rakódó rétegei, kellően nagy nyomás alatt, idővel energiahordozóvá alakulnak. Nemcsak fosszilis fűtőanyaggá, de az ősök emlékezete is tartássá, lelki igazodási ponttá.

Tán nem is véletlen, hogy újabban mindkét erőforrást kivonni igyekeznek a forgalomból. Azonban az „Élet él és élni akar” – és bár hosszú ideig nem volt, a tavalyi első után idén megrendezték a városban a ciszterci öregdiákok második találkozóját, amelyet ezúttal, mint Orosz Ágoston igazgatótól megtudtuk, szándékosan a diáknapokra időzítettek, hogy a múlt és a jövő a 80 éves falak között találkozhasson.

A 16 órakor tartott igazgatói megnyitót Lukács László Régi tanítványok életpályája című előadása követte, amelyben Egyed Antalt és kortársait idézte meg a nagyhírű tanár. Cser-Palkovics Gergely Vörösmarty Mihály Egyed Antalhoz című versét szavalta el, majd Brückner Ákos Előd a ciszterci rend iskolai gyakorlatáról értekezett. Balsay István diákszövetségi elnök egykori polgármesterként számolt be az 1992-ben elkezdődött tradíció körülményeiről. Előadását Gyóni András címzetes igazgatóé követte, aki az átalakulás éveit idézte meg. Kicsivel hat után kezdődött beszélgetés Cser-Palkovics András öregdiákkal, polgármesterrel.

Ezeréves alapok

De ha már évszázadokat emlegettünk, ugorjunk vissza kicsit az időben. Köztudott: Székesfehérvár nyugati városfala a Ciszterci Szent István Gimnázium épülete alatt húzódik. Szücsi Frigyes és kollégái tanulmánya nyomán a város történelmét átrajzoló, nagy jelentőségű újdonság azonban – már ha a Siklósi Gyula 1981-es feltárásai során előkerült faanyagokra épülő, dendrokronológiával és radiokarbonos vizsgálatokkal megtámogatott hipotézisüket a további vizsgálatok is alátámasztják –, hogy a városfal keletkezése a 11. századra datálható. Korábban megírtuk: Szücsiék eredményeikről a Magyar Tudományos Akadémia régészeti évkönyvében, az Acta Archaeologicában számoltak be tavaly. Mint a régész szakembertől megtudtuk: ha a mostanában előkerült, és a Siklósi-hagyatékból még rendelkezésre álló további feltárt anyagok vizsgálata konzisztens eredményre vezet, a városfal 11. századinál nem későbbi keletkezés-elmélete bizonyítottá válik. Ehhez persze jó lenne a szükséges vizsgálatokkal nem várni újabb 37 évet. A város múltjának gazdag rétegzettségéhez tartozik a cisztercieké is, amelyet idén az évfordulók sora jelez. Ezek közül első a Charta Charitatis 900 éve.

A szeretet alkotmánya

– A Charta Charitatis? A prior vagy a posterior? – kérdezett vissza Dékány Árpád Sixtus ciszterci szerzetes, amikor megkértünk: mondjon pár szót a rend történetéről, és benne az idén 900 éves alkotmányáról. Pappal ne kezdjen az ember – de csak összeállt a kép: a bencés rendi Molesme-i Szent Róbert vezetésével Citeaux mellett 1098-ban új otthont alapító szerzetesek a Szent Benedek-i szellemiséghez vágytak visszatérni a Dijon alatti vadonok nyugalmában. Tették ezt a kiválás szándéka nélkül, ám az új életforma oly erővel hatotta át kezdeményezésüket, hogy – bár Róbert 1100-ban visszatért bencés anyakolostorába – a Cisterciumban (Citeaux latin neve) maradók előtt a sűrűben új ösvény bontakozott ki. A szerzetesközösség 1119-ben foglalta Charta Charitatis néven alapokmányba bontakozó önazonosságát. A magyarul a „szolgáló szeretet alkotmánya” nevet viselő irat – Sixtus szavaival – nemcsak gyakorlati szempontból, hanem szellemi-lelki szempontból határozta meg a ciszterciek belső életét. A közösség fegyelme, öltözködése, étkezési szokásai, az imádság és a munka, a szerzetesek egymáshoz való viszonya és az elöljárói funkció mind-mind szabályozás alá esnek a chartában, amely a leendő apátságok egymáshoz való viszonyáról, a filiális rendről is megemlékezett, „hogy – áll az iratban – eltéphetetlen és tartós egység maradjon fenn apátságaink között”. A magyarországi ciszterci hagyományok ősiségét jól mutatja a tény, hogy első közösségük már 1142-ben megérkezett, Zircen pedig 1182-ben telepedtek meg. Sixtustól megtudtuk: a királyi hívásra érkező rend hazánkban egykor az Árpád-ház spirituális támogatásának küldetését hordozta, de a ciszterciek hivatása a mai napig az, hogy támogassák és óvják az őket befogadó közösség spirituális épségét. Dékány Árpád Sixtus zirci apátként az elmúlt években szorgalmazta a 80 éves gimnázium kibővítését, korszerűsítését, e törekvése a 2018-as alapkőletétellel kivitelezési szakba ért. A város ma kíváncsian várja: a beruházás merre halad tovább. Azonban kis időre térjünk ismét vissza a múltba.

A török hódoltság után

33 évtizede, hogy a török, nem önként ugyan, de a térségből távozott, és a korabeli Fehérvárott is beindult a hétköznapok újratervezése. A jezsuiták iskolája a 17. század végén jelent meg a városban, és kezdetben a hódoltság és a háborúk után visszamaradt árvákat gyűjtötte falai közé. A városban a rend föloszlatásáig, 1776-ig oktató jezsuitákat a pálosok követték, ha csak egy évtizedre is – és e két rend szűk évszázada olyan személyiségeket adott a magyar kultúrának, mint Pray György, Baróti Szabó Dávid, Sajnovits János, Virág Benedek, Ányos Pál és Egyed Antal. Az 1786-ban államosított iskolák hamar hanyatlásnak indultak, és mint Berta Annamária tanárnőtől megtudtuk, a szerzetesrendek feloszlatása után a problémák nemcsak a fehérvári gimnáziumnál jelentkeztek, hanem szinte az egész ország területén, általános tanügyi válságot idézve elő. Az iskolarendszer anomáliáit az uralkodó, I. Ferenc király végül 1802-ben a bencés, a ciszterci és a premontrei rend visszaállításával orvosolta. A fehérvári iskolát először a bencéseknek szánták, Dréta Antal zirci kormányzó perjel azonban 1810-ben azt kérte: a kormányzótanács bízza a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot a zirciekre.

Ardere et lucere

A városban 205 esztendővel ezelőtt megkezdődött ciszterci oktatás hamarosan termett is egy Vörösmartyt, aztán sorjában esztergomi érseket (Simor), utazó-nyelvtörténészt (Reguly), orvost (Semmelweis) és építészt (Ybl), írástudókat és tudósokat bőséggel – így érkezve meg a 20. század első évtizedeibe – amikor 1921-ben az intézmény Békefy Remig zirci apát akaratából a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziuma nevet vette föl. Békefy mestere és tanára volt Hómannak éppúgy, mint Klebelsbergnek, így aztán valahogyan az iskola bővítésének terve, a világgazdasági válság ellenére is, kivitelezési szakba fordulhatott, és 1939. szeptember 8-án zajongó ifjúsággal teltek meg a kor mércéjével mérve modern épület folyosói.

A ciszterci diáknapok rendezvényeinek hála a folyosók tegnap is pezsegtek-forrtak, és a fiatalság – őszintén szólva – ellopta a show-t az öregdiák-találkozótól – ami viszont remélni engedi: bármilyen gazdag is az intézmény múltja: a jövője még ígéretesebb. Ardere et lucere – lángolj és lobogj!