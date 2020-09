Másfél évnyi megfeszített munkát követően felavatták, megáldották, felszentelték a Mária kegyhelyet

Szent István ereklye került az új áldozó oltár vésett rekeszébe. A búcsújáró hely eredeti barokk pompájában fogadta a látogatókat, zarándokokat.

Minden szempontból rendhagyó módon zajlott a 2020-as bodajki búcsú. Az egyik ok, hogy még kellett felelni a vírussal kapcsolatos előírásoknak, szabályoknak, így a kirakodóvásár elmaradt. A másik ok pedig az volt, hogy másfél évnyi tervezés, felújítás, építkezés után visszakapta a templom azt a pazar megjelenését, amit valaha az építtető kapucinus atyák alakítottak ki a kegyhely születésekor. Szombaton este hatkor, csak meghívottak ülhettek a teljesen felújított templom padsoraiba, de több száz hívő nézhette a püspök által celebrált misét az egészen modern elemekkel is megtűzdelt zarándok udvaron.

Spányi Antal megyés püspök köszöntésével indult a liturgia a templomban. A főpásztorhoz mondott vers sorait követően Móricz Tamás plébános is elmondta, milyen nagy megtiszteltetés, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye vezetője jelen van, és hogy a nem jött üres kézzel, hiszen egy Szent István ereklyét hozott az új márvány oltár közepén kialakított tartóba.

Spányi Antal beszédében hangsúlyozta: Lehetetlenség belépni úgy ebbe a templomba, hogy az ember, hogy ne legyen rá hatással a pazar berendezés, a szépség tobzódása

A püspök felidézte Szent István tetteit, mellyel országot teremtett a magyaroknak és a Szűzanyának. A templom megáldását követően jelenlévők százai és tévénézők ezrei láthatták, ahogy az államalapító király ereklyéjét elhelyezik az oltárban. Még el sem ült a szentelés tömjén füstje, mikor feldíszítették az új oltárt, és megkezdődött a szentmise.

Vasárnap délelőtt volt a búcsúi szentmise, amire újabb zarándok csoportok érkeztek a szélrózsa minden irányából.

A vásári forgatag elmaradt idén, de így jobban tudott mindenki koncentrálni arra, ami valóban fontos érték. Most nem anyagi javakban, hanem lélekben tudtak töltekezni a Bodajkra érkezők.