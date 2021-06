Más módon, de indul az esküvői szezon

Azoknak az ifjú pároknak, akik 2020-ban szerettek volna összeházasodni, rendkívül megnehezítette helyzetét a koronavírus-járvány. Mik a szolgáltatók tapasztalatai az újraindulást követően?

A tavalyi év jelentős részében mindössze teljesen szűk körű esküvőket lehetett tartani, lakodalmakra nem volt lehetőség a járvány elleni védekezést szolgáló szabályok értelmében. A párok – de leginkább talán a menyasszonyok – számára normál esetben is stresszes időszakban idegőrlő napokat hozott a folyamatos várakozás, az új rendeletek és szabályok figyelése. Nehéz döntéseket kellett meghozniuk azzal kapcsolatban, hogy szűk körben összeházasodnak, vagy sakkjátszmához hasonlóan próbálják megtalálni a helyes lépést a halasztás kérdésében.

2021 májusának végén viszont örömteli hírt kaptak a házasodni készülők: szabályok mellett, de lakodalmat is tarthatnak. Ezzel a szolgáltatók is fellélegezhettek, hiszen a hosszú időszak, ami munka nélkül telt, számukra is megpróbáltató volt.

Zsombolyay Balázs ceremóniamester kérdésemre hosszasan sorolta azokat a szabályokat, amelyekkel korábban egyáltalán nem kellett foglalkozniuk sem a szervezőknek, szolgáltatóknak, sem a pároknak. A kormányrendelet értelmében az esküvőkön maxium 200 fő vehet részt. Balázs ezzel kapcsolatban kiemelte, tulajdonképpen ez egyáltalán nem okoz problémát, hiszen ma már ekkora létszámú lakodalmat alig-alig tartanak. Mostanában a körülbelül 70-80 meghívottal zajló rendezvények a megszokottak. A vendégek esetleges elszállásolását bonyolítja, hogy a mulatságra érkezőknek nem kell védettségi igazolvánnyal rendelkezniük akkor sem, ha az esemény egy szállodában van, viszont, ha az épületben szeretnének aludni, fel kell mutatniuk a kártyát. A mentesség abban az esetben nem él, ha a lakodalom vendégeit és az étteremben lévő más személyeket nem tudják elkülöníteni.

Balázs a május 29-én induló szezon óta minden hétvégén dolgozott egy-egy lakodalomban. Az azóta eltelt alkalmakkal kapcsolatban kiemelte, fergeteges bulikba csöppent, a násznépen érződött a több hónapos bezártságot követő öröm. Tapasztalatai szerint a résztvevők közül sokkal többen táncolnak, mint a lezárásokat megelőzően. Ugyanakkor a most tartott esküvők többsége a tavalyi évről került át idénre, az új foglalások nem érkeznek olyan ütemben, mint 2019-ben, ezekkel még kivárnak a párok.

A ceremóniamester elmondta, a nyitás ellenére is vannak olyanok, akik tovább halasztják az egybekelést, ebben egyetért vele az egyik székesfehérvári menyasszonyi ruhakölcsönző munkatársa is. Mint mondta, a ruhák foglalásánál is – mint az élet számos területén – az idei szezont megelőzően is érezhető volt az emberek kettős hozzáállása. Voltak, akik bízva a legjobbakban időben kiválasztották az álomruhát, de találkoztak olyanokkal is, akik az utolsó pillanatra hagyták a döntést. A ceremóniamesterhez hasonlóan ők is tapasztalták, hogy sokan továbbra is várnak, vagy éppen hosszú hónapok, akár évek óta halasztják a nagy napot. Az üzlet munkatársa, mint mondta, az elmúlt időszak a túléléséről szólt, amivel még most is küzdenek.

Teljes szabadság tehát még ezen a területen sincs, de az ifjú pár ünneplésére hivatott éjszakán már szinte kötöttségek nélkül, felhőtlenül szórakozhatunk.