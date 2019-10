Finisben a projekt – Közösségi konyhát adnak át Pázmándon

Már csak egy utolsó lépés kell és indulhat a főzés a település új konyháján, amely az óvodásoknak, az iskolásoknak és a szociális ellátottaknak biztosít ebédet, valamint közösségi térként is működik majd a régi presszó helyén.

2013-ban kezdtek az önkormányzatnál azon gondolkozni, hol tudnának helyet találni egy olyan konyhának, amely kellően tágas, kényelmes, megfelel minden hatósági előírásnak és ahol minőségi ételeket tudnak főzni a pázmándi óvodásoknak és iskolásoknak. Erre sajnos az intézményekben nem voltak meg a kellő feltételek. Hollósi Attila fejéből pattant ki az ötlet a régi presszó hasznosítására, amely évek óta üresen állt, és amely korábban működött már egy vállalkozó által üzemeltetett konyhaként. „Pénzünk nem sok volt, de mégis belevágtunk a projektbe”, elevenítette fel a kezdeteket Virányiné Reichenbach Mónika polgármester.

„Az elmúlt években több pályázatnak köszönhetően sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia az ingatlant, majd apránként felújítani, átalakítani az épületet. Ehhez természetesen az önkormányzat is több millió forintot tett hozzá”, mondta el a polgármester azon a péntek délutáni eseményen, amelyen képletesen kinyitották az épület ajtaját a pázmándiak előtt.

Egyelőre csak néhány asztal és szék képezi a bútorzatot, amelyet egy étteremtől kaptak, azonban vintage stílusban újrafestették őket és ötletesen, a lakosok által beadott farmerekből varrt tetszetős tányéralátétekkel, valamint az asztalok közepére helyezett, szintén „farmerruhába” bújtatott üvegekkel díszítettek. A 300 négyzetméter alapterületű konyha és étkező 230 gyermekre és ötvenkét, 70 év feletti idős emberre főz majd, de nyitott lesz mindenki előtt, bárki betérhet egy tál ételre, süteményre vagy kávéra.

Az épületben közösségi teret is kialakítottak, ahol kulturális programokat terveznek.

A konyhán belül, de szakszerűen elkülönítve a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő diétás konyha is működik majd, így az ételallergiás gyerekek ellátása is biztosított lesz.

„Eddig egy Trabantban ültek a konyhai dolgozóink, de most egy Porschét kaptak, amit meg kell tanulni vezetni”, mondta viccesen Virányiné, aki viszont biztos benne, hogy ez nem jelent számukra problémát. Az épületben a napokban az utolsó simítások zajlanak, és ha minden a tervek szerint halad, az őszi szünet környékén üzembe állhat az új konyha.