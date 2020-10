Martoni örömfutás – 750 kilométer Beethoven születésének emlékére

Nagyszabású futóversenyt szervezett szombaton a Havasi Gyopár Futó Egyesület Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából.

Az esemény fővédnöke Bérces Edit kétszeres világ- és Európa-bajnok ultrafutó volt, aki fontosnak érezte, hogy a kezdeményezés mögé álljon.

– Magyarországon Martonvásár a legilletékesebb helyszín, hogy megemlékezzünk a zeneóriás születésére. Beethovent „személyes barátomnak”, rokonléleknek tartom. 13 éves voltam, amikor az énektanárom behozta az Örömódát Schiller szövegével együtt, akkor kedveltem meg a mestert és azóta nem engedtük el egymás kezét virtuálisan. Beethoven zenéje kísért végig a legnehezebb és legemelkedettebb pillanataimban. Az egyik jelszava, „öröm a szenvedés árán” az én életemre is jellemző.

Nemcsak a lábukat szedték az érdeklődők, hanem egy kisebb koncertet is meghallgathattak Vissi Barnabás zongoraművész és ultrafutó jóvoltából, aki Beethoven híres cisz-moll „Holdfény” szonátáját (OP. 27/2.) adta elő.

– Nagy örömmel jöttem Bérces Edit hívására. Pár hónappal ezelőtt még álomnak tűnt, de nagyon boldog vagyok, hogy ebből valóság lett, eljátszhattam a világhírű zeneszerző egyik leghíresebb darabját, és hódolhattam másik szenvedélyemnek, a futásnak is – mondta lapunknak.

A cél az volt, hogy legalább 250 kilométert lefussanak a Horváth Ottó Sportközpont körül, de ezt messze túlszárnyalták.

– Reggel 9 és este 18:30 között 149 futó 750,4 kilométert teljesített, míg a leghosszabb egyéni táv 43 kilométer volt. Háromszor annyi kilométert futottunk, mint amennyit eredetileg terveztünk. Nemcsak meglátogatta a rendezvényt, de futott is Tessely Zoltán parlamenti képviselő, miniszteri biztos is. Ott volt a futókiválóságok közül Varga Ildikó, Bogár János felesége, illetve Tresó Gábor ultrafutó és élettársa. Emellett futott sok-sok gyerek, egészen picik is, háromévesek voltak a legkisebbek – mondta Fehér László István főszervező.