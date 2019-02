Március közepére elkészül az általános iskolai tornacsarnok felújítása Soponyán

Az iskola és az óvoda között futó bicikliutat, bölcsődét és szabadtéri színpadot is remél a Magyar falvak programtól Soponya.

Jelenleg is zajlik két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, tudtuk meg Béndek József polgármestertől.

– Magyarra lefordítva: az önkormányzat tulajdonában lévő tornaépület – amely az iskola szerves része – és a polgármesteri hivatal épülete felújítás alatt áll. Ez külső szigetelést, színezést, tetőfelújítást takar, s a hivatalnál egy akadálymentesítést célzó építkezés is történik – részletezte.

Energetikai korszerűsítésre

A két beruházás 65 millió forintot kóstál, száz százalékig állami forrásból valósulnak meg. Tavaly ősszel kezdődtek a kivitelezési munkák, ez év március közepére kell befejeződniük. Az önkormányzat épülete a harmincas években épült, a tornaterem 1982-es. – Meglehetősen energiazabáló épületek voltak eddig – ecsetelte. Hollósi Lászlóné önkormányzati képviselő, egyszersmind a helyi iskola igazgatója hozzáfűzte, január óta már egy új – húszmillió forintba kerülő – sportpadló borítja a termet.

Befejeződött az óvoda kony­hájának bővítése, a használatba vételi engedélyre várnak.

– Az étel-előállítás kapacitását növeltük ezzel a beruházással – értékelte Béndek.

Harminc és fél millió forint pályázati forrást nyert el erre a település, önrészként ennek 10 százalékát még mellétették. Kétszáz főre tudnak majd itt főzni nap mint nap, jellemzően persze a hétköznapokon. Jelenleg 180 adag kell, ebben az iskola, illetve az óvoda körülbelül 80, illetve 60 fővel (dolgozóstul), a szociális étkezők 35 fővel vannak benne. Tavasszal startol egy kerékpárút építése, amelyben szomszéd települések is benne foglaltatnak. A soponyaiak 192 millió forintot hívtak le erre eredményesen. Béndek József bízik a Magyar falvak programban, amely a kicsi, kevesebb mint ötezer lelket számláló falvaink lakosságmegtartó erejét kívánja növelni, országszerte. Több projekt is van, amelyet ennek részeként szeretnének megvalósítani. A polgármester reményei szerint idén őszre már lesznek konkrétumok. Lapunknak mindenesetre több tervet, célt is felvázolt. Van még néhány le nem aszfaltozott utcájuk, egyrészt ebben vár előrelépést. Másfelől céljuk még egy, az iskola és az óvoda között ívelő kerékpárút létrehozása. Illetve mindkét temető ravatalozójához elkelne egy előtető, úgynevezett filagória. Egy bölcsődét is szeretnének építeni, továbbá egy szabadtéri színpadot a közösségi ház mögé.