Maradjunk és ünnepeljünk otthon!

A járvány miatt a legtöbb eseményt és ünnepséget elhalasztották, lemondták, de ahogy a naptárra pillantunk, közeleg egy – méghozzá igen jelentős – ünnep, a húsvét. Ugyan a szokott családlátogató-körút jó eséllyel elmarad, így is varázsolhatunk magunknak ünnepi pillanatokat már az előkészületek közben.

A tavasz egyik legszebb és a keresztények legnagyobb ünnepe egy kis változatosságot hozhat a „maradjotthon” időszakában, ha közösen készülünk szeretteinkkel. Egyre több embert foglalkoztat, hogy vajon milyen hatással lesz a járványhelyzet az ünnepre.

A Válon élő Nagyék, vagy ahogy ők nevezik magukat „Nagyfamili”, nem csak nevükben, de méretükben is kiérdemelték ezt a titulust.

Henriettának és Zsoltnak hat gyönyörű gyereke van: Benjámin, Illés, Fülöp, Borbála, József és Margit. Legnagyobb fiuk érettségire készül, míg a család legkisebbike, aki lányka, szeptemberben megy iskolába. Az édesanya Henrietta, itthon dolgozik a családdal már lassan húsz éve, igazi Nagy-asszonya a háznak, míg az édesapa, Zsolt missziós munkát végez az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség keretében egy alapítványon belül. A katolikus család mindenek­előtt összefogással és szeretettel készül a szent hétre és az ünnepre.

– Itt vagyunk a nagyhét elején, érezzük bizony, ez nagyon más lesz, mint eddig. Két legnagyobb gyermekünk – Benjámin és Illés – a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanul, és mivel a suli bentlakásos, onnan hoztuk haza őket a járvány kezdetén, amikor bezártak az iskolák. Szeretnek itthon lenni a fiaink, de ez a kényszerhelyzet, azért kényszerhelyzet…! Álltunk elébe, nem volt mit tenni, berendeztük az itthoni menetet és napirendet, a lakásban kicsit zsúfoltan és viszonylag szoros időbeosztással – mondja Zsolt, aki így folytatja: – Nagy áldásként tekintünk az udvarra, a telkünk mögött kezdődő rétre, patakra, erre a helyre, ahol élünk és az állatokra, melyeket gondozunk. Szépséggel és méltósággal éljük meg a szent időt, a húsvétra való készülést: minden nap összegyűjtjük a gyermekeket együtt imádkozni, dallal és gitárral, kötött és spontán imákkal fohászkodva az emberekért és azért, hogy álljon meg a járvány, és tanuljunk belőle, Istenhez közelebb kerülve.

Vasárnaponként a katolikus egyház online közvetített szentmiséibe kapcsolódnak be, most nagyhét idején pedig majd minden főbb liturgiába. A kicsik miatt gyerekmisét is néznek, ami a felnőttek szívét is vidámsággal tölti el. Ugyanakkor igyekeznek nem túlterhelni a fiatalokat a „szent dolgokkal”, teret hagyva a játéknak, bohóckodásnak és filmnézésnek is. Szertartással készül az ünnepi asztal, a kovásztalan kenyérrel, kicsit hasonló módon, mint a zsidó családokban a széder vacsorával teszik évezredek óta: – Nyilván, mi ezt keresztény kontextusba helyezzük, nem báránnyal, hanem sonkával, tojással és kaláccsal, A középpontban pedig Jézus Krisztus, az élő Isten fia, akinek megmentő halálát és győztes feltámadását ünnepeljük! Reméljük és imádkozunk azért, hogy hamarosan visszatérhessen az élet a normális kerékvágásba. Áldott, a szeretet és a reménység győzelmét hozó nagyhetet, és húsvéti ünnepeket kívánunk!”

Kicsit álljunk meg, és csendesedjünk el!

A gyúrói Farkas Bettina szívében is különleges helyet foglal el a húsvét. A húszas éveiben járó anyukában még élénken élnek kis kori emlékei: – Nagycsaládban nőttem fel (két nővére és egy bátyja van). A húsvétot már gyerekkoromban is nagyon vártuk lánytesóimmal, de amióta felnőttünk, és angyalkák érkeztek a családunkba, még rendkívülibb. Látni az unokahúgomat, valamint csodaszép kislányomat, ahogy felfedezik a körülöttük lévő világot, hihetetlen érzés. Minden idő, amit velük töltök igazi csoda.

A mostani járványhelyzet senkinek sem könnyű, távol a nagyszülőktől, de igyekeznek úgy készülni az ünnepre, hogy a gyerekek minél kevésbé érzékeljék, hogy ez most más. A tojásfestés például garantáltan szórakoztató játék a gyerkőcöknek és szülőknek egyaránt. Időből most úgyis több jut rá, mint eddig! Így készülhetnek a nyuszitojások ragasztott fülekkel vagy festve, vagy akár csipkésen, ahogy nagyanyáink csinálták régen. De lesz ajtódísz, guriganyuszi és „tojásfa”. És majd, ha jön a nyuszi, akkor ő eldugja az udvaron az ajándékokat.

– Természetesen az asztali dekoráció és a finomságok sem maradhatnak el, hiszen bár locsolók idén sajnos nem lesznek, de az apuka gondoskodik róla, hogy azért ne hervadjunk el – tette hozzá Bettina.

Használja ki mindenki az otthon töltött időt, az ünnep meghittségét, és fordítsa a szeretteire, akikre sajnos gyakran kevés időt szánunk. Miért is? Állandóan sietünk, rohanunk a munkába, majd onnan haza. Nincs időnk tervezni, vagy kiszállni ebből az őrült taposómalomból. Ezért tekintsünk erre az időszakra – a sok nehézség mellett – áldásként. Legyünk hálásak a sok pozitív dologért. Kicsit álljunk meg, és csendesedjünk el!