Maradj otthon! Kornakker Dániel, a Hydro Fehérvár AV19 kapusa is erre kéri Önöket (videó)

Felkerestük Kornakker Dánielt a Hydro Fehérvár AV19 fiatal tehetségét, hogy megkérdezzük mi a véleménye a kialakult helyzetről és mivel tölti szabadidejét ezekben a hetekben.

Daninak, ahogy sok sportolónak most le kell mondani arról, amit a legjobban szeret, a jégkorongról és így sok embertársával együtt a munkáját is elveszítette egy időre. Fontosnak tartja, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket, hogy mihamarabb vége legyen a kialakult helyzetnek.

És hogy mit üzen a feol.hu olvasóinak, valamint milyen tanácsai vannak az otthoni időtöltésre? Az alábbi videóból kiderül: