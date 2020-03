Már ózonnal is fertőtleníti járatait a Volánbusz

A koronavírus-járványra és a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ózonos fertőtlenítéssel bővíti a Volánbusz a vírus terjedése elleni védekezés eszköztárát. A most megkötött szerződés értelmében a társaság egyelőre 600 autóbusz belső légterére rendelte meg a szolgáltatást, kiterjesztését a tapasztalatok és kapacitások függvényében tervezi.

Március 25-re virradóra a fóti telephelyen elkészült az első három csuklós jármű próbafertőtlenítése. A tapasztalatok alapján a folyamat autóbuszonként 2-2,5 órát vesz igénybe, így naponta 6-8 kocsit tudnak kezelni. Egyelőre 7 járműfenntartó üzemben és 2 autóbusz-tároló telephelyen indul az ózonos fertőtlenítés, de a tapasztalatok függvényében a társaság fokozatosan kiterjeszti az eljárást – tájékoztat közleményében a VOLÁNBUSZ Zrt.

Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag sokkal hatékonyabb fertőtlenítő hatású, mint a klór. Minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, és a hagyományos vegyszerekkel ellentétben nem tudnak ellene immunitást felépíteni a baktériumok, vírusok és gombák.

A Volánbusznál folytatódik a fertőzés elleni védekezés az eddigi szinteken is. Az autóbuszokat és az autóbusz-állomásokat minden éjjel és napközben is takarítják, fertőtlenítik. Az ózonos fertőtlenítés pedig jelentősen javítja a korábban elrendelt intézkedések hatékonyságát, a járvány terjedésének megakadályozásában. A társaság azonban kiemelkedő fontosságúnak tartja az egyéni felelősséget is. A higiéniai előírások betartása terén továbbra is számít utasai együttműködésére. Emellett a Volánbusz továbbra is azt kéri, hogy a járvány ideje alatt csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlan okból muszáj közlekednie.

A koronavírus-járványra és a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Volánbusz a https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus/ oldalon folyamatosan tájékoztatja utasait az autóbuszjáratok menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő esetleges változásokról.