Már örökre velünk marad Mester István

A múlt héten, életének 89. évében elhunyt Mester István, a település díszpolgára, a Csákvári TC örökös elnöke, a Sportkombinát megálmodója és felépítője.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mester Pista bácsit mindenki ismerte a településen és valószínűleg ő is ismert szinte mindenkit Csákváron. Tavaly nyáron még arról beszélt egyik ismerősének, ha megéri a 90. életévét, olyan mulatságot rendez, ahol cigányzenekar húzza majd a zenét. Sajnos, nem adatott ez meg neki.

Mester István 1932-ben született Csákváron, majd kis kistérő után 1959-től egészen nyugdíjba vonulásáig ott is dolgozott előbb az erdészetnél, majd az állami gazdaságnál. A munka mellett tevékenyen részt vett a település közéletében, a rendszerváltásig tanácstagként, később „civilként”. A Sportkombinát megépítésével, amelyben – ahogy mondta – együtt sportolhatnak felnőttek és gyerekek, nagy álmát váltotta valóra. Pista bácsi elképzelésének megvalósítására a kezdeti lépéseket egyedül tette meg. Néhány éve úgy fogalmazott, sokan bolondnak nézték a tervei miatt, ám a komplexum felépült és 1983-ban át is adták. Ez lett az otthona a Csákvári TC-nek is, amelyből kinőtt a ma NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár. Bár Pista bácsi szerint ez a csapat már nem az a régi, csupa csákváriakból álló, szerethető gárda, amelyik 1989-ben Szabadföld Kupa döntőt is játszott. A Csákvári TC-ben egyébként annak idején 6 szakosztály – labdarúgó, sakk, tájfutó, asztalitenisz, lovas, kézilabda – működött több mint félszáz igazolt versenyzővel, akik mind csákváriak voltak.

Mester Istvánnak sokat köszönhet a csákvári sport, amely az évek folyamán persze sokat változott, s mivel nem tudott azonosulni azzal, hogy egy csákvári egyesület nem főleg csákváriakból áll, 1993-ban, 17 év után lemondott elnöki tisztségéről. Ekkor választották örökös tiszteletbeli elnöknek.

Elvitathatatlan érdeme van a Csákvár és a bajor Pyrbaum között működő testvértelepülési kapcsolat létrejöttében is. Tevékenysége elismeréseként 2003-ban díszpolgári címet adományozott neki a település.

– Pista bácsinak mindig volt egy-két jó szava mindenkihez, és nagyon szeretett minket. Nemcsak egyikünket-másikunkat, hanem mindannyiunkat a csapatban. Ő kért fel engem később arra is a pályafutásom vége felé, hogy legyek a gyerekek edzője – mondta az 1989-ben Szabadföld Kupa döntőt játszott csapat egyik tagja, aki azt is hozzátette, Pista bácsi mindig tele volt megvalósításra váró ötletekkel, de kész volt meghallgatni mások véleményét és nyitott volt a kritikákra is.

Halálával pótolhatatlan űrt hagyott a város sport- és közéletében. Temetése január 15-én, pénteken 14 órakor lesz a csákvári katolikus temetőben.