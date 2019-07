Már közel van a vadonatúj, többfunkciós egészségház birtokbavétele Csőszön

Van a csőszi polgármesternek egy 2018-as története: egy falubeli asszony „panasza”, sokat elmond az 1050 lelkes község élhetőségéről.

– A Jókai utcát újítottuk fel tavaly. Korábban roppant rossz volt az út – mesélt Földesi Gábor. – Az egyik ott lakó hölgy jelezte, hogy meg vannak bolondulva az emberek, amióta megcsinálták az utat, azóta mindenki erre közlekedik. Megszámoltam, egész nap 17 (!) autó ment el az utcában! – tolmácsolta az asszony szavait a polgármester. – Ez csúcsforgalomnak minősül Csőszön. Zsákfalu vagyunk, ide az jön be, akinek itt valami dolga van – zárta le Földesi.

Az elmúlt három év során egyébként kilenc utcát sikerült rendbe tenniük, legutóbb a Kinizsi, illetve a József Attila utca készült el, a kettő együtt közel 1300 méter hosszan. A település lélekszáma 1050, stagnál az elmúlt években. – Sajnos halottaink vannak, de születnek is gyerkőcök – fogalmazott Földesi Gábor.

A közelmúlt főbb létesítményfejlesztései között Földesi megemlítette a református temető elkészült ravatalozóját. A rendezvények helyszínéül sűrűn szolgáló sportpályánál nyilvános illemhelyet építettek fel, nem kellenek már a mobil vécék. Az illemhely egyik helyisége babaöltöztető, pelenkázó funkciót lát el.

A csőszi községháza mellett nemrég 66 millió forint pályázati támogatásból elkészült az egészségház. Korábban az önkormányzat épületének egy kisebb helyiségében praktizált a csőszi doktor. Rövidesen átköltözhet az újba.

A tereprendezés és négy parkolóhely kialakítása kell még a használatba vételi, illetve a működési engedélyhez. Előbbihez hozzátartozik a szomszéd posta – romos épület – lebontása is, s a posta beköltöztetése a községházában felszabaduló helyiségbe. A kirakós végeztével azonban a 274 négyzetméteres új egészségházban nyert új terek közösségi alkalmak helyszíne is lehet, például baba-mama klubok otthona. A polgármester büszkén mutatta a 4 éves fóliasátrakat, amelyekben főként paprikát és paradicsomot termesztenek a közmunkaprogram részeként. Az eladásukból befolyt nyereséget visszafordítják a programba. A művelődési ház energetikai felújítása a soron következő nagy beruházásuk. A kivitelezőt keresik, közbeszerzéssel. Felújíttatják a külső homlokzatot, új szigetelést kap a ház, minden nyílászárót kicseréltetnek, ahogy a tetőt is. A szükséges 80 millió forint biztosított.