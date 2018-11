Már javában tartanak a kerékpárút fejlesztés munkálatai Velencén

A tervek szerint januárban fejeződik be a 170 millió forintos, európai uniós támogatással megvalósuló projektet.

Nemrégiben 170 millió forintot nyert Velence városa az Európai uniótól arra, hogy fejlessze kerékpárútját. A földmunka a Velence Korzó felől, a Hősök parkjában már javában zajlik, a tervek szerint a következő év januárjáig be is kell fejezniük a teljes projektet. A korábban kiépített kerékpárút szakaszok is teljes kihasználtságúak, így nagy szükség volt a további fejlesztésre.

A cél a biztonságos kerékpározás kialakítása a Velencei-tó körül. Épp ezért a tóparti kerékpárút déli hálózata és Velencén a Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakítása fontos a hivatás-, mind pedig a turisztikai forgalom megteremtése érdekében. A tervezett nyomvonal a Tópart utcában csatlakozik a meglévő, Velence déli hálózat nyomvonalához.

A munkálatok során részben a meglévő kerékpárút nyomvonalát használják fel, részben pedig önálló nyomvonalat, illetve elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat építenek ki.

