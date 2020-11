Már gőzerővel dolgoznak a móri Lamberg-pincén

Megkezdődtek a nagyszabású munkálatok a Lamberg-pince felújítása kapcsán. Csütörtökön délelőtt tartották a munkaterület átadását.

Már zajlik a móri Lamberg-pince felújításának első szakasza, most történt meg a munkaterület átadása. Maga az épület a Hársfa utcában van, amely egy Y alakú utca keskeny úttesttel, így a közlekedés rendkívül nehezített. Különösen gond ez most, hogy ott vannak a munkagépek, de a kivitelező Ság-Építő építésvezetője még két hét türelmet kér az ott lakóktól, és utána a nagy betonozáshoz szükséges gépekkel levonulnak az utcáról. Südi László azt is elmondta: – A régi présházat lebontottuk, illetve az új alapját kiszedtük és hamarosan feltöltjük. Muszáj volt elbontani a régit, mert az omladozó falak alatt gyakorlatilag nem volt alap. Ha a fundamentum megszilárdul, elkezdünk dolgozni a felmenő szerkezettel. Munka közben vigyázunk a környező házakra, sőt a pincéket is folyamatosan ellenőrzöm, hogy nehogy valami gond legyen.

Ottjártunkkor éppen nagynyomású géppel juttatták a földbe cement és víz keverékét, hogy az majd, a megszilárdulását követően, elbírja az új présház súlyát. Természetesen már nem présházként fog majd üzemelni, de a célokról és a távlati tervekről már az építkezésen megjelent Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője adott felvilágosítást. Mint elmondta: – Azt gondolom, hogy az ország történelmi borvidékén vagyunk, ezért őrizni kell az örökséget. Erre jó példa a móri Lamberg- pince, mely ennek az örökségnek a része éppúgy, mint maga a turizmus, a szőlőművelés, a borászat. Az egész borvidéket össze tudjuk kötni ezzel a fejlesztéssel, és abban bízunk, hogy szívesen látogatnak majd ide más tájakról, hogy megismerjék az egyik legkisebb borvidéket és persze magukat a móri borokat. Egy olyan interaktív bemutatóterem lesz az épületben, aminek segítségével be tudjuk mutatni a szőlészetet és a borászatot az iskolásoknak vagy akár az ide látogató felnőtteknek.

Mint megtudtuk, nem volt egyszerű eljutni eddig a fázisig, ugyanis első körben egy 189 millió forintos pályázatot nyertek a fejlesztésre, de nem találtak kivitelezőt, aki ennyiért elvállalta volna, ezért visszaadták és újra pályáztak. Most 353 millió forintos összeg áll rendelkezésre, melyhez még maga a város is rendelt hozzá némi forrást, így a tervek szerint egy olyan kulturális örökséggel gazdagodik Mór, amire büszke lehet az egész kistérség.

A munkaterület átadásán jelen volt Molnár Krisztián is. A Fejér megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: – Kettős cél vezérelt minket. Az egyik, hogy ezt a 18. századi gyönyörű, patinás épületet szerettük volna megmenteni, a másik pedig az, hogy egy új turisztikai attrakció jöjjön létre Móron, ahol akár négy órát is el tudnak majd tölteni az ide érkezők.