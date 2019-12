Már elérhetők a jövő évi szemétszállítási naptárak

Az év végi ünnepek közeledtével nem árt, ha az ember előveszi az éves hulladékszállítási naptárt, hogy megnézze, mikor, hogyan változik a szemétszállítás a karácsony és az újév miatt. Jövőre változások lesznek a hulladék­udvar működésében is.

Már felkerültek a Depónia Kft. jövő évi hulladékszállítási naptárjai a cég honlapjára, amit az ügyfelek az őket érintő településekre vonatkozóan megtalálnak, ha beütik a deponia.hu internetes oldalának alján található, kék sávban kiemelt településkeresőbe a helység nevét. Ezt már csak azért is érdemes időben megtenni, mert január 1. szerdára esik, így azokon a településeken, ahol szerdánként ürítik a kukákat, biztosan lesz változás. Így van ez karácsony kapcsán is, de az erre vonatkozó változásokat még a tavaly év végén mindenkinek kipostázott hulladékszállítási naptárban keressék. A 2020-ra érvényes hulladékszállítási naptárt egyébként postán is megkapja mindenki az év végéig, a borítékban pedig benne lesznek szokás szerint a zöldhulladék-matricák és a jövő évre érvényes edényazonosító matricák is.

Palotai úti hulladékudvar

Változás lesz a Palotai úti hulladékudvar működésében, ahol a hulladék jelentős mértékben megnövekedett mennyisége és a telephely kapacitása miatt, a megfelelő ügyfélkiszolgálás és a jogszabályi megfelelés érdekében a lomhulladékok – bútorok, berendezési tárgyak – átvétele 2020. január 1-től megszűnik. Ezeket a továbbiakban a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy Hulladékkezelő Telepen lehet leadni. A leadás a székesfehérvári lakosok számára az eddig megszokottak szerint, lakcímkártya bemutatásával díjmentes marad. A leadható mennyiség legfeljebb egy szoba berendezése, évi 3 alkalommal. A házhoz menő lomtalanítás rendje viszont nem változik.

Ugyan még nem aktuális, de ejtsünk néhány szót a fenyőfák elszállításáról is, amely a január 6–31. közötti időszakban történik majd, ám a családi házas övezetekben csak minden páros héten viszik el a kidobott fenyőket. A többi településen pedig az éves hulladékszállítási naptárban megjelölt napokon szállítják el ezeket.

A Vertikál Zrt. ünnepi hulladékszállítási rendje

A közszolgáltató kéri, hogy az edényzeteket reggel 6 óráig mindenki helyezze ki az ingatlana elé, mivel több esetben a hulladék gyűjtése a megszokott járattervtől eltérő időpontokban történik.

Polgárdi térség. December 24. (kedd), a szállítási rend változatlan: Szabadbattyán és Szabadbattyán-Emmaróza. December 24. (kedd) helyett december 23. (hétfő): Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég és Magyarkeszi. December 25. (szerda) helyett december 24. (kedd): Polgárdi, Kőszárhegy, Jenő Nádasdladány és Sárkeszi. December 26. (csütörtök) helyett december 27. (péntek): Tác, Csősz, Soponya, Káloz és Sárszentmihály. December 31. (kedd), a szállítási rend változatlan: Szabadbattyán és Szabadbattyán-Emmaróza. December 31. (kedd) helyett december 30. (hétfő): Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég és Magyarkeszi. 2020. január 1. (szerda) helyett december 31. (kedd): Polgárdi, Jenő, Nádasdladány és Sárkeszi. 2020. január 1. (szerda) helyett január 2. (csütörtök): Kőszárhegy.

Adonyi térség. A szállítási rend változatlan: Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Perkáta, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Sárosd és Szabadegyháza.

Sárbogárdi térség. December 24. (kedd), 25. (szerda), 26. (csütörtök), a szállítási rend változatlan: Alap, Alsószentiván, Cece, Dég, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagykarácsony, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota és Vajta. 2020. január 1. (szerda) helyett: január 4. (szombat): Sárbogárd, Sárkeresztúr és Sárszentágota.

Dunaújvárosi térség. A szállítási rend változatlan: Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim és Ráca lmás.