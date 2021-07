Már birtokba vehetik a megnövelt teret a csurgóiak

Többszörösen ünnepeltek az egyre szépülő település kultúrházában. Előbb az ünnepeltek kaptak dicsérő szavakat, majd maga az esemény helyszíne, az átadásra kész közösségi épület.

A Semmelweis-nap okán köszöntötték az egészségügy dolgozóit, de nem feledkeztek meg a közszolgálatban és az oktatásban tevékenykedőkről sem Fehérvárcsurgón, ahol csütörtökön kora este maga az ünnepi esemény helyszíne, a kultúrház is kapott néhány kedves szót. A közösség egyik központi épülete már kicsinek bizonyult a folyamatosan emelkedő lakosságszámot tekintve, ezért megérett a bővítésre.

Temesvári Krisztián az építkezéssel kapcsolatban elmondta: – A szükséges bontások után vasalat, aljzatbeton, áthidalók és acéltartók kerülhettek a helyükre, és több helyre gipszkarton térelválasztó fal is épült. A nagyobb tér nyilvánvalóan nagyobb létszámot képes befogadni, ennek megfelelően a kiszolgáló­helyiségeket is ehhez kellett igazítani. Így lett új női és férfi­mosdó is, modern burkolatokkal és szaniterekkel. A felújított közösségi tér falai és egy részen a padlózata is megújult.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel még nincs vége a munkának, ugyanis a színpad padozata is felújításra szorul, és ezt szintén pályázati pénzből kívánja megoldani a település. Hozzátette: – Arra is van esély, hogy még ebben az évben az is elkészüljön. A folytatásban pedig szeretnénk egy tágas tálalókonyhát is kialakítani, valamint ha lesz rá forrás, vissza szeretnénk költöztetni a könyvtárat a kultúrházba.

A polgármesternek Törő Gábor segített átvágni a nemzeti színű szalagot az átadón. Az országgyűlési képviselő azt mondta, a Magyar falu programot éppen azért találták ki, hogy a vidéki települések Csurgóhoz hasonlóan tudjanak fejlődni.