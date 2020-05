Már az ötödik beteget kezelik Fehérváron az új terápiával

Mint azt Bucsi László főigazgató, a fehérvári kórház intenzív osztályának vezetőjére hivatkozva elmondta: két súlyos beteg is jobban van a vérplazma-terápia megkezdését követően – bár mindegyikük lélegeztetőgéphez kötött még.

Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója is csak szűk két hete ismeri ezt a terápiás lehetőséget. Mint azt szerda délután a kórház főigazgatóságánál tartott sajtótájékoztatón elmondta: egy cikkben fedezte fel a számára korábban már ismert Lacza Zsombor nevét, akit végül telefonon fel is keresett, hogy részletesen beszéljenek az eljárásról. Ezután csaknem huszonnégy óra leforgása alatt sikerült az engedélyeztetési folyamat, így a székesfehérvári kórház másodikként csatlakozott a vérplazmás terápiát alkalmazók sorába.

Hangsúlyozták: minél több gyógyult beteg jelentkezésére van szükség

A gyógyult betegeket múlt hétfőn küldték vérvételre, múlt kedd óta pedig már az ötödik vírusfertőzöttet kezelik ezzel az újfajta módszerrel. Közülük négyen vannak lélegeztetőgépen, az ötödik beteg is súlyos állapotban volt, de nincs lélegeztetőgépen.

Fodor Eszter, a klinikai vizsgálat koordinátora részletesebben is szólt a számokról, eredményekről: eszerint négy férfit és egy nőt kezelnek vérplazma-terápiával Székesfehérváron, kettejük állapota – bár továbbra is lélegeztetőgépen vannak – már javult. Mindannyian középkorúak. A módszer lényege – leegyszerűsítve –, hogy a vírusfertőzésből kigyógyultak szervezetében termelt ellenanyagot a szakemberek kinyerik a vérből, s ezt adják át azoknak, akik a koronavírus miatt súlyos állapotba kerültek. Azt, hogy a donor vérplazmája tartalmaz-e ilyen ellenanyagot, szintén meg kell vizsgálni, ugyanis a statisztika azt mutatja, ez csupán a gyógyultak mintegy tizedénél figyelhető meg – tudtuk meg Lacza Zsombortól, a Testnevelési Egyetem rektorhelyettesétől. A szakember hozzátette: az összes terápia közül ez az első, amelyet Magyarországon engedélyeztek, s amely két fronton „támad”, hiszen az úgynevezett citokinvihart (a fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót) is képes csendesíteni.

A módszer kidolgozásában és alkalmazásában a Honvédelmi, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium, több egyetem (Pécsről, Budapestről), az Országos Vérellátó Szolgálat, a Fejér megyei kórház és a Kedplasma Magyarország is közreműködik.

Eddig összesen 279 gyógyult vírusfertőzött jelentkezett a programba donorként; 94 mintavételt végeztek el, s 18 vérplazmát tudtak levenni. Ebből hetet adtak be. A gyógyult betegek donorként az [email protected] címen jelentkezhetnek, vérplazmát a Semmelweis Egyetem mellett a fehérvári kórházban lehet adni.